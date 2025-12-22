تويوتا تطلق يارسGR المستوحاة من مضمار السباقات في الشرق الأوسط بحزمة الأداء الهوائي الجديدة

أعلنت شركة تويوتا عن وصول الطراز يارس GR إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى، والتي تم تطويرها من وحي تحديات وانتصارات بطولات العالم للراليات WRC، وسلسلة سوبر تايكيو، وبطولة الرالي اليابانية، مدعومةً بحزمة الأداء الهوائي الجديدة " Aero Performance Package" التي جرى تطويرها لتعزيز كفاءة انسياب الهواء، وزيادة ثبات المركبة، ورفع أداء التبريد، ليشهد عشاق القيادة بالمنطقة مرحلة جديدةً كليًا لطراز يارس ضمن سعي الشركة لتطوير أفضل مركباتٍ على الإطلاق.



أُطلقت يارس GR لأول مرة في اليابان عام 2020 وكانت أول طراز من شركة تويوتا يُطوَّر وفق منهجية تعتمد السباقات كمصدر أساسي، إذ استند في تطويره إلى خبرات فريق تويوتا جازو للسباقات، الذي ساهم مؤخرًا في فوز الشركة بلقب المصنّعين في بطولة العالم للراليات للمرة الخامسة على التوالي. وقد شملت عملية التطوير استجابة دقيقة لكل ملاحظات سائقي الفريق حول مختلف أنواع الطرقات، بما يضمن الثقة والتحكم في كل رحلة.





وإلى جانب إرثه الرياضي، يجسد طراز يارس GR روح الاحتراف التي تميز تويوتا؛ حيث يتم تجميع كل مركبةٍ بعناية في مصنعGR، وهو خط إنتاج مخصص ضمن منشأة موتوماشي الشهيرة، على يد فريق من الحرفيين الخبراء "تاكومي" الذين يكرّسون خبراتهم للحفاظ على أعلى معايير الدقة والأداء، ويجسّدوا التقنيات المستمدة من رياضة سباقات السيارات من خلال حرفية متقنة تُعطي هذا الطراز طابعه الفريد.



وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا (موريزو)، رئيس مجلس إدارة تويوتا وسائق الاختبار الرئيسي:

"مركبة تويوتا يارس GR صُممت للفوز. في الماضي، كنا نحاول النجاح في السباقات عبر تعديل المركبات التي ننتجها تجاريًا، إلا أننا قلبنا المعادلة من خلال هذه المركبة، حيث لا حدود للتحسين، واللمسات الأخيرة نضعها بأيدينا".



وتُعد رياضة سباقات السيارات المسار الرئيسي الذي تعمل تويوتا من خلاله على تطوير أفضل مركبات على الاطلاق، حيث تعد يارس GR مختبرًا متحركًا للابتكار والتحسين المتواصل. فكل تحدٍ على الحلبة يتحول لدرسٍ يدفع عجلة التقدم مستوحىً من شعار التطوير الذي يردده مهندسوها "شكرًا لأنك كسرتها".



تم تطوير يارس GR بالاعتماد على ملاحظات السائقين المكثّفة، وصقلها عبر منافسات عالمية متعددة، لتقدّم مزيجًا متوازنًا بين هندسة مستوحاة من رياضة سباقات السيارات وديناميكية هوائية معدّلة بعناية فائقة. وتعتمد المركبة على محرك توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1,6 لتر يعمل بالحقن المباشر (G16E-GTS)، ويولد قوةً تبلغ 296 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر. يأتي هذا المحرّك مقترناً إمّا بناقل حركة أوتوماتيكي جديد مطوَّر بثماني سرعات، أو بناقل حركة يدوي ذكي من 6 سرعات يمنح تبديلاتٍ دقيقةً وإحساسًا بالسيطرة والمتعة. كما يأتي نظام الدفع الرباعي الدائم GR-FOUR مزودًا بقابض متعدد الصفائح يتم التحكم به إلكترونيًا، وثلاثة أوضاع قيادةٍ اختيارية، ليعمل على توزيع العزم بشكل مستمر بين العجلات الأمامية والخلفية لتحقيق أقصى تماسك وثبات في المنعطفات وعلى مختلف الأسطح.



وبالتكامل مع منظومة الدفع، تُعزِّز حزمة الأداء الهوائي القوة السفلية وكفاءة التبريد والتوازن على السرعات العالية من خلال ستة مكوّنات دقيقة التصميم، تشمل غطاء محرك من الألمنيوم مزوّد بمجرى هواء مستوحى من GRMN يارس لتحسين التبريد، وحافة أمامية سفلية تقلل من قوة الرفع، وقنوات تهوية على الرفارف تطرد الهواء المحبوس من تجاويف العجلات لتعزيز استجابة التوجيه، وغطاء سفلي لخزان الوقود يسهّل انسياب الهواء أسفل المركبة، وجناحًا خلفيًا متغيّرًا يعزز الثبات، إضافة إلى قنوات تهوية في المصد الخلفي تقلل من "تأثير المظلّة" تحت ضغط الديناميكية الهوائية المرتفع.



من جهته، صرّح فريق تطوير يارس GR (مع حزمة الأداء الهوائي) قائلاً: "تم تطوير حزمة الأداء الهوائي بالتعاون المباشر مع السائقين المحترفين عبر اختباراتٍ صارمةٍ، وتحت ظروف الراليات وحلبات السباق. وبناءً على ملاحظات سائقين مثل أوشيما، وسّعنا بفضله نطاق الخطة الأصلية، وأضفنا مزايا جديدة؛ مثل: الحافة الأمامية السفلية لتحقيق أقصى درجات التوازن والثبات وأعلى معدلات الأداء."



ولتمكين هذه الديناميكية الفائقة، تم استخدام خاماتٍ خفيفة الوزن؛ مثل: الألمنيوم في غطاء المحرك والأبواب والغطاء الخلفي، كما أن السقف مصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP)، ما يخفض مركز الثقل ويزيد الصلابة. كذلك، توفّر دعامات "ماكفرسون" MacPherson للعجلات الأمامية، ونظام التعليق الخلفي الشوكي المزدوج تحكّمًا سريع الاستجابة وقيادة متوازنة، فيما يضمن نظام القفل التفاضلي المحدود الانزلاق في الأمام والخلف، والعجلات المصنوعة من الألمنيوم المطروق، وإطاراتMichelin Pilot Sport 4S مستوى استثنائيًا من التماسك ودقّة التوجيه.



وكما هو الحال في كافة طرازات تويوتا، تبقى السلامة في مقدمة أولويات مركبة تويوتا يارس GR. فيُمكِن للسائقين الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام "تويوتا سيفتي سينس" المتطور، فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق المصممة لدعم وتعزيز القيادة في مختلف ظروف القيادة. ويتضمن النظام ستة وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميليSRS، ونظام الأمان قبل التصادم PSC، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام مثبت السرعة المتكيف الذكي (IACC)، ونظام الحفاظ على المسار LDA مع مساعد التوجيه الطارئ في النهار، ونظام تتبع المسار LTA، ونظام التعرف على شواخص الطريق (RSA)، وأخيرًا نظام الإضاءة العالي المتكيف (AHS) لتعزيز الرؤية الليلية.



بالإضافة إلى ذلك، تتميز يارس GR بنظام مراقبة النقاط العمياء(BSM)، ونظام التنبيه إلى حركة المرور الخلفية(RCTA) مع خاصية الفرملة التلقائية للمساعدة على تجنب الاصطدام عند تغيير المسار أو الرجوع للخلف. وتشمل تقنيات السلامة الأخرى نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات (HAC)، ونظام التحكم في ثبات المركبة (S-VSC)، ونظام منع انغلاق المكابح(ABS)، ونظام مساعد الكبح (BA)، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات الأوتوماتيكي (TPWS).