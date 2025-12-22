الأخبار
رياضة

بعد تعرضه لإصابة... نيمار يخضع لعملية ناجحة في الركبة

2025-12-22 | 14:00
2min
أعلن نادي سانتوس لكرة القدم الإثنين في بيان خضوع النجم البرازيلي نيمار لعملية ناجحة في ركبته اليسرى.

ولا يبدو مؤكدا بقاء لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق في صفوف ناديه الحالي، وكذلك تبدو محلّ شكّ مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوضح سانتوس أن لاعبه البالغ 33 عاما خضع لـ"عملية تنظير مفصل لعلاج تمزق في الغضروف الهلالي الإنسي"، مضيفا "نجحت العملية واللاعب بصحة جيدة".

وأجرى العملية الجراحية طبيب المنتخب البرازيلي الذي سبق له إجراء عملية لنيمار.

وعاش المهاجم موسما صعبا مع ناديه الأم الذي عاد إلى صفوفه في بداية العام، بسبب إصابات متكررة، لكنه لعب دورا محوريا في مساعدته على تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وسجّل نيمار ثمانية أهداف في 20 مباراة هذا الموسم في الدوري البرازيلي، منها خمسة أهداف في آخر خمس مباريات، علما أن سانتوس لم يضمن بقاءه بين أندية النخبة سوى في المرحلة الأخيرة من الدوري.

وينتهي عقده في نهاية العام الجاري، لكن إدارة سانتوس أشارت إلى أنها تتفاوض مع محيطه من أجل التمديد.

وتعود آخر مباراة دولية له إلى السابع عشر من تشرين الأول 2023 عندما تعرّض لإصابة خطيرة في ركبته أمام الأوروغواي.
 
وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

نيمار

خضوع

عملية جراحية

ركبة

يسرى

رياضة

رياضي

نادي سانتوس

كرة القدم

النجم البرازيلي.

الرياضي بيروت يعزّز حضوره الرقمي بإطلاق متجره الإلكتروني الرسمي عبر تطبيق OMT Pay
LBCI السابق

