رياضة

بطولة TMC-9 تقام في الجامعة الإسلامية بالوردانية بمشاركة أكثر من 250 لاعباً

2026-01-22 | 03:03
2min
بطولة TMC-9 تقام في الجامعة الإسلامية بالوردانية بمشاركة أكثر من 250 لاعباً

أُقيمت بطولة TMC للفنون القتالية يوم السبت 17 كانون الثاني 2026 على أرض ملعب الجامعة الإسلامية في لبنان – الوردانية، وسط حضور رياضي ورسمي مميز، وبمشاركة أكثر من 250 لاعباً من مختلف الأساليب القتالية.

وسبق يوم البطولة، يوم الجمعة، تنظيم مؤتمر صحفي رسمي تخلله الميزان (Weigh-In) والـFace Off بين اللاعبين، حيث أُعلنت تفاصيل البطولة وأهدافها، وشهد المؤتمر كلمات رسمية لكل من:
• رئيس منظمة TMC البطل عامر عبد النبي
• ممثل رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور علي داوود
• رئيس بلدية الوردانية الأستاذ يوسف علي بيرم
• ممثل Golden Lebanon الأستاذ محمد عويدات
• رئيس الاتحاد اللبناني للفوفينام الأستاذ بهاء الزغيّر 

وخلال المؤتمر، تم التأكيد على أهمية الرياضة القتالية في بناء جيل قوي ومنضبط، ودور هذه البطولات في دعم الشباب وإبراز الطاقات الرياضية على مستوى لبنان.

كما شهدت الفعالية تكريم عدد من الجهات الداعمة، حيث قُدمت دروع تقدير لكل من:
• هيئة الإسعاف الشعبي تقديراً لجهوده الطبية ومواكبته للبطولة
• عدد من الشخصيات والجهات التي كان لها دور أساسي في إنجاح الحدث ووقوفها إلى جانب المنظمة

وتضمنت البطولة نزالات في عدة أساليب قتالية، وسط تنظيم احترافي وأجواء تنافسية عالية، ما أكد أن بطولة TMC باتت من أقوى وأبرز البطولات القتالية في لبنان.

واختُتمت البطولة بنجاح كبير، مع إشادة واسعة بالتنظيم والمستوى الفني العالي، على أمل أن تستمر هذه الفعاليات الرياضية في دعم الحركة الرياضية القتالية وتطويرها على المستويين المحلي والدولي.
 
 
 
 
 
 
 
