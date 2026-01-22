الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بطولة TMC-9 تقام في الجامعة الإسلامية بالوردانية بمشاركة أكثر من 250 لاعباً
2026-01-22 | 03:03
شارك
2
min
بطولة TMC-9 تقام في الجامعة الإسلامية بالوردانية بمشاركة أكثر من 250 لاعباً
أُقيمت بطولة TMC للفنون القتالية يوم السبت 17 كانون الثاني 2026 على أرض ملعب الجامعة الإسلامية في لبنان – الوردانية، وسط حضور رياضي ورسمي مميز، وبمشاركة أكثر من 250 لاعباً من مختلف الأساليب القتالية.
وسبق يوم البطولة، يوم الجمعة، تنظيم مؤتمر صحفي رسمي تخلله الميزان (Weigh-In) والـFace Off بين اللاعبين، حيث أُعلنت تفاصيل البطولة وأهدافها، وشهد المؤتمر كلمات رسمية لكل من:
• رئيس منظمة TMC البطل عامر عبد النبي
• ممثل رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور علي داوود
• رئيس بلدية الوردانية الأستاذ يوسف علي بيرم
• ممثل Golden Lebanon الأستاذ محمد عويدات
• رئيس الاتحاد اللبناني للفوفينام الأستاذ بهاء الزغيّر
وخلال المؤتمر، تم التأكيد على أهمية الرياضة القتالية في بناء جيل قوي ومنضبط، ودور هذه البطولات في دعم الشباب وإبراز الطاقات الرياضية على مستوى لبنان.
كما شهدت الفعالية تكريم عدد من الجهات الداعمة، حيث قُدمت دروع تقدير لكل من:
• هيئة الإسعاف الشعبي تقديراً لجهوده الطبية ومواكبته للبطولة
• عدد من الشخصيات والجهات التي كان لها دور أساسي في إنجاح الحدث ووقوفها إلى جانب المنظمة
وتضمنت البطولة نزالات في عدة أساليب قتالية، وسط تنظيم احترافي وأجواء تنافسية عالية، ما أكد أن بطولة TMC باتت من أقوى وأبرز البطولات القتالية في لبنان.
واختُتمت البطولة بنجاح كبير، مع إشادة واسعة بالتنظيم والمستوى الفني العالي، على أمل أن تستمر هذه الفعاليات الرياضية في دعم الحركة الرياضية القتالية وتطويرها على المستويين المحلي والدولي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
TMC-9
الجامعة
الإسلامية
بالوردانية
بمشاركة
لاعباً
أحد أكثر المدربين تميزا في عالم كرة القدم يعلن: "هذا لقب لم أرغب أبدا في نيله"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-12-12
بمشاركة 900 لاعبة... انطلاق بطولة لبنان للجمباز الرسمية للاناث وهذه تفاصيل البرنامج
رياضة
2025-12-12
بمشاركة 900 لاعبة... انطلاق بطولة لبنان للجمباز الرسمية للاناث وهذه تفاصيل البرنامج
0
رياضة
2025-11-03
بطولة "أيه تي بي": رئيس الاتحاد الإيطالي يؤكد مشاركة ديوكوفيتش
رياضة
2025-11-03
بطولة "أيه تي بي": رئيس الاتحاد الإيطالي يؤكد مشاركة ديوكوفيتش
0
أمن وقضاء
2025-10-24
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
2025-10-24
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
0
أخبار دولية
2026-01-11
الأردن يؤكد مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
2026-01-11
الأردن يؤكد مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2026-01-19
أحد أكثر المدربين تميزا في عالم كرة القدم يعلن: "هذا لقب لم أرغب أبدا في نيله"
رياضة
2026-01-19
أحد أكثر المدربين تميزا في عالم كرة القدم يعلن: "هذا لقب لم أرغب أبدا في نيله"
0
رياضة
2026-01-17
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
رياضة
2026-01-17
Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية
0
رياضة
2026-01-17
وفاة قطب الإعلام وكرة القدم الأميركي روكو كوميسو
رياضة
2026-01-17
وفاة قطب الإعلام وكرة القدم الأميركي روكو كوميسو
0
رياضة
2026-01-14
توقيع مذكّرة تفاهم بين جامعة الروح القدس وبيروت ماراثون في المجال الرياضي (صور)
رياضة
2026-01-14
توقيع مذكّرة تفاهم بين جامعة الروح القدس وبيروت ماراثون في المجال الرياضي (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-26
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-26
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
0
اسرار
23:29
أسرار الصحف 22-01-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 22-01-2026
0
أخبار دولية
16:00
ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات جديدة بشأن إيران
أخبار دولية
16:00
ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات جديدة بشأن إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
0
أخبار دولية
13:31
قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟
أخبار دولية
13:31
قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟
0
أخبار دولية
13:27
السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة
أخبار دولية
13:27
السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة
0
أخبار دولية
13:23
واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك
أخبار دولية
13:23
واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك
0
أخبار دولية
13:22
كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد
أخبار دولية
13:22
كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد
0
أخبار دولية
13:15
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
أخبار دولية
13:15
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
2
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
3
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
4
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
5
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
6
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
7
خبر عاجل
10:38
الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان
خبر عاجل
10:38
الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More