تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!

أحرز بطل العالم في سباقات الفورمولا 1 مايكل شوماخر تقدماً صحياً ملحوظاً، وذلك بعد مرور أكثر من 12 عاماً على حادث التزلج الخطير الذي غيّر مجرى حياته.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" أن شوماخر بات قادراً على الجلوس على كرسي متحرك، وفقاً لمصادر مقربة من عائلته.

ويستمر شوماخر في تلقي رعاية طبية على مدار الساعة تحت إشراف زوجته كورينا وفريق طبي متخصص. ورغم محدودية قدرته على التواصل، يبدو أنه يُدرك محيطه جزئياً.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن شوماخر لم يظهر علناً منذ الحادث، وأن قدراته على التواصل محدودة للغاية، وتقتصر على إيماءات بسيطة مثل الرمش.

