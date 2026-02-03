الأخبار
رياضة

بنتشيتش وسفيتولينا تصنعان التاريخ كأول والدتين ضمن العشر الأوليات في تصنيف التنس

2026-02-03 | 03:35
2min
بنتشيتش وسفيتولينا تصنعان التاريخ كأول والدتين ضمن العشر الأوليات في تصنيف التنس

صنعت السويسرية بيليندا بنتشيتش والأوكرانية إيلينا سفيتولينا التاريخ بكونهما أول والدتين تدخلان معا ضمن قائمة المصنّفات العشر الأوليات في كرة المضرب، في إنجاز وصفته رابطة المحترفات بأنه "لحظة مذهلة في رياضة السيدات".

وعادت بنتشيتش إلى نادي العشر الأوليات في كانون الثاني الماضي للمرة الأولى منذ ابتعادها عن الملاعب في أيلول 2023 لوضع ابنتها بيلا.

وفي التصنيف الصادر الإثنين، انضمت إليها سفيتولينا، والدة الطفلة سكاي، بعد بلوغها نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع الماضي.

وكثّفت رابطة اللاعبات المحترفات جهودها في السنوات الأخيرة لمساعدة اللاعبات في الحفاظ على مسيرتهن الاحترافية بالتوازي مع الأمومة، من خلال برنامج "التركيز على الأسرة" الذي يوفّر حماية للتصنيف خلال الحمل، ودعمًا بعد الولادة عند العودة للمنافسات، إضافة إلى إجازة أمومة مدفوعة.

وقالت المديرة التنفيذية للرابطة بورسيا آرتشر: "وجود والدتين داخل المراكز العشرة الأولى للمرة الأولى هو لحظة مذهلة للتنس ولرياضة السيدات. لا يسلّط ذلك الضوء على الإنجازات الاستثنائية لبيليندا وإلينا فحسب، بل يؤكد أيضا التزام الرابطة بتوفير بيئة يمكن للأمهات فيها مواصلة المنافسة والنجاح على أعلى المستويات، سواء في الرياضة أو أي مهنة أخرى".

واستفادت بنتشيتش وسفيتولينا من قاعدة "التصنيف الخاص" المخصّصة للعائدات من إجازة الأمومة.

وقالت بنتشيتش المصنفة تاسعة: "العودة إلى نادي العشر الأوليات بعد عام واحد فقط من العودة الى المنافسات عقب إجازة الأمومة أمر أشعر بفخر كبير تجاهه. قلة فقط يعرفون حقا صعوبة هذه الرحلة، لكنّ عائلتي وفريقي وضعوا كل طاقتهم وجهدهم لتحقيق هذا الهدف".

أما سفيتولينا المصنفة عاشرة، فقالت "إنه حلم أن أعود إلى العشر الأوليات. القيام بذلك بصفتي أما يعني الكثير بالنسبة لي. أنا فخورة بعزيمتي وصلابتي".

واحتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك بالمركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي، فيما تقدّمت بطلة أستراليا المفتوحة حديثا الكازاخستانية إيلينا ريباكينا إلى المركز الثالث.

وجاءت الأميركيات أماندا أنيسيموفا، كوكو غوف وجيسيكا بيغولا، الروسية ميرا أندرييفا والايطالية جازمين باوليني في المراكز من الرابع إلى الثامن.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


