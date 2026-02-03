الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بنتشيتش وسفيتولينا تصنعان التاريخ كأول والدتين ضمن العشر الأوليات في تصنيف التنس
2026-02-03 | 03:35
شارك
2
min
بنتشيتش وسفيتولينا تصنعان التاريخ كأول والدتين ضمن العشر الأوليات في تصنيف التنس
صنعت السويسرية بيليندا بنتشيتش والأوكرانية إيلينا سفيتولينا التاريخ بكونهما أول والدتين تدخلان معا ضمن قائمة المصنّفات العشر الأوليات في كرة المضرب، في إنجاز وصفته رابطة المحترفات بأنه "لحظة مذهلة في رياضة السيدات".
وعادت بنتشيتش إلى نادي العشر الأوليات في كانون الثاني الماضي للمرة الأولى منذ ابتعادها عن الملاعب في أيلول 2023 لوضع ابنتها بيلا.
وفي التصنيف الصادر الإثنين، انضمت إليها سفيتولينا، والدة الطفلة سكاي، بعد بلوغها نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع الماضي.
وكثّفت رابطة اللاعبات المحترفات جهودها في السنوات الأخيرة لمساعدة اللاعبات في الحفاظ على مسيرتهن الاحترافية بالتوازي مع الأمومة، من خلال برنامج "التركيز على الأسرة" الذي يوفّر حماية للتصنيف خلال الحمل، ودعمًا بعد الولادة عند العودة للمنافسات، إضافة إلى إجازة أمومة مدفوعة.
وقالت المديرة التنفيذية للرابطة بورسيا آرتشر: "وجود والدتين داخل المراكز العشرة الأولى للمرة الأولى هو لحظة مذهلة للتنس ولرياضة السيدات. لا يسلّط ذلك الضوء على الإنجازات الاستثنائية لبيليندا وإلينا فحسب، بل يؤكد أيضا التزام الرابطة بتوفير بيئة يمكن للأمهات فيها مواصلة المنافسة والنجاح على أعلى المستويات، سواء في الرياضة أو أي مهنة أخرى".
واستفادت بنتشيتش وسفيتولينا من قاعدة "التصنيف الخاص" المخصّصة للعائدات من إجازة الأمومة.
وقالت بنتشيتش المصنفة تاسعة: "العودة إلى نادي العشر الأوليات بعد عام واحد فقط من العودة الى المنافسات عقب إجازة الأمومة أمر أشعر بفخر كبير تجاهه. قلة فقط يعرفون حقا صعوبة هذه الرحلة، لكنّ عائلتي وفريقي وضعوا كل طاقتهم وجهدهم لتحقيق هذا الهدف".
أما سفيتولينا المصنفة عاشرة، فقالت "إنه حلم أن أعود إلى العشر الأوليات. القيام بذلك بصفتي أما يعني الكثير بالنسبة لي. أنا فخورة بعزيمتي وصلابتي".
واحتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك بالمركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي، فيما تقدّمت بطلة أستراليا المفتوحة حديثا الكازاخستانية إيلينا ريباكينا إلى المركز الثالث.
وجاءت الأميركيات أماندا أنيسيموفا، كوكو غوف وجيسيكا بيغولا، الروسية ميرا أندرييفا والايطالية جازمين باوليني في المراكز من الرابع إلى الثامن.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رياضة
وسفيتولينا
تصنعان
التاريخ
والدتين
العشر
الأوليات
تصنيف
التنس
بطولة ألمانيا: فيردر بريمن ينفصل عن مدرّبه شتيفن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-19
وزارة الزراعة حذّرت من تداول منتجات شبيهة بالألبان تُصنّع بالزيوت النباتية: صحة المستهلك اولا
أخبار لبنان
2026-01-19
وزارة الزراعة حذّرت من تداول منتجات شبيهة بالألبان تُصنّع بالزيوت النباتية: صحة المستهلك اولا
0
أخبار لبنان
2025-12-27
السوداني: العراق أعلن المساهمة بدفعة أولية بمبلغ عشرين مليون دولار لصندوق إعمار لبنان
أخبار لبنان
2025-12-27
السوداني: العراق أعلن المساهمة بدفعة أولية بمبلغ عشرين مليون دولار لصندوق إعمار لبنان
0
أخبار دولية
02:47
نحو عشرة أشخاص دخلوا مصر من غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول لإعادة تشغيله
أخبار دولية
02:47
نحو عشرة أشخاص دخلوا مصر من غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول لإعادة تشغيله
0
أخبار لبنان
2025-12-08
أكاديمية بشير الجميل اختتمت دورتها الثانية عشرة من المستوى الأول
أخبار لبنان
2025-12-08
أكاديمية بشير الجميل اختتمت دورتها الثانية عشرة من المستوى الأول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2026-02-01
بطولة ألمانيا: فيردر بريمن ينفصل عن مدرّبه شتيفن
رياضة
2026-02-01
بطولة ألمانيا: فيردر بريمن ينفصل عن مدرّبه شتيفن
0
رياضة
2026-02-01
أن بي أيه: هورنتس يطيح بسبيرز وعملاقه ويمبانياما ويحقق فوزه السادس تواليا
رياضة
2026-02-01
أن بي أيه: هورنتس يطيح بسبيرز وعملاقه ويمبانياما ويحقق فوزه السادس تواليا
0
رياضة
2026-02-01
بطولة فرنسا: مرسيليا يفرّط بنقطتين أمام باريس أف سي
رياضة
2026-02-01
بطولة فرنسا: مرسيليا يفرّط بنقطتين أمام باريس أف سي
0
رياضة
2026-02-01
بطولة إسبانيا: برشلونة يؤمن الصدارة لأسبوع جديد
رياضة
2026-02-01
بطولة إسبانيا: برشلونة يؤمن الصدارة لأسبوع جديد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:29
"جيل Z يعتقد أنه أكثر ذكاءً مما هو عليه بالواقع"... العلم يكشف: للمرة الأولى في التاريخ جيل كامل أقلّ ذكاءً من آبائه
علوم وتكنولوجيا
10:29
"جيل Z يعتقد أنه أكثر ذكاءً مما هو عليه بالواقع"... العلم يكشف: للمرة الأولى في التاريخ جيل كامل أقلّ ذكاءً من آبائه
0
آخر الأخبار
2026-02-01
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معدات هندسية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان استخدمها لإعادة بناء بنيته التحتية
آخر الأخبار
2026-02-01
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معدات هندسية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان استخدمها لإعادة بناء بنيته التحتية
0
أخبار لبنان
09:45
سلام التقى في دبي رئيس صندوق النقد العربي: ملتزمون بالمضي قدما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
أخبار لبنان
09:45
سلام التقى في دبي رئيس صندوق النقد العربي: ملتزمون بالمضي قدما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
0
أمن وقضاء
11:36
ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل
أمن وقضاء
11:36
ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:10
في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق
أخبار لبنان
08:10
في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق
0
أخبار دولية
08:08
شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها
أخبار دولية
08:08
شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها
0
أخبار دولية
08:03
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
أخبار دولية
08:03
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
0
أخبار دولية
08:00
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
أخبار دولية
08:00
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
0
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
2
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
4
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
5
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
6
خبر عاجل
05:43
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي
خبر عاجل
05:43
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي
7
أخبار لبنان
03:59
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
أخبار لبنان
03:59
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
8
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More