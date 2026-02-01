الأخبار
رياضة

بطولة ألمانيا: فيردر بريمن ينفصل عن مدرّبه شتيفن

2026-02-01 | 09:00
بطولة ألمانيا: فيردر بريمن ينفصل عن مدرّبه شتيفن

أعلن نادي فيردر بريمن الأحد إقالة مدربه هورست شتيفن بسبب سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الألماني لكرة القدم، كان آخرها التعادل على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ (1-1) السبت في المرحلة العشرين.

وقال المدير الرياضي للنادي كليمنس فريتس: "كان قرارًا صعبًا، لكن لم يعد لدينا القناعة بأن هورست سيتمكن، مع الفريق، من إحداث الانتفاضة بعد هذه السلسلة الطويلة من دون فوز".

ويتولى مساعداه رافاييل دوارتي وكريستيان غروس مهام القيادة موقتًا والتحضير للمباراة المقبلة في البوندسليغا، المقررة السبت المقبل في فرايبورغ.

وكان شتيفن استلم مهامه في بريمن في الصيف بديلًا لأولي فيرنر الذي تمت إقالته في نهاية موسم 2024/2025 قبل أن يتولى لاحقًا تدريب لايبزيغ.

ويُعد شتيفن ثامن مدرب تتم إقالته في البوندسليغا منذ بداية الموسم.

ولم يحقق فيردر بريمن أي فوز في الدوري منذ السابع من تشرين الثاني الماضي، وخاض عشر مباريات متتالية بلا انتصار حصد خلالها أربع نقاط فقط من أصل 30 ممكنة.

ويحتل النادي الشمالي المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ماينتس السادس عشر وصاحب المركز الذي يفرض على صاحبه خوض الملحق من اجل البقاء في الدرجة الاولى.
 
وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


