رياضة

أن بي ايه: كافالييرز يحصل على هاردن بصفقة تبادل مقابل غارلاند

2026-02-04 | 04:30
2min
أن بي ايه: كافالييرز يحصل على هاردن بصفقة تبادل مقابل غارلاند

انتقل نجم لوس أنجلوس كليبرز جيمس هاردن بصفقة تبادل إلى كليفلاند كافالييرز، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، في يوم حافل بالصفقات، في وقت شارفت الفترة المخصصة للتبادل على الانتهاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبموجب الصفقة، سينضم هاردن إلى كليفلاند مقابل انتقال داريوس غارلاند في الاتجاه المعاكس إضافة الى بطاقة الجولة الثانية من الدرافت، بحسب ما ذكرته شبكة "إي أس بي أن".

ويرى كثيرون أن الصفقة هي بمثابة انتصار لكلا الطرفين، حيث يشكّل إنضمام هاردن البالغ 36 عاما قوة دفع لكليفلاند في الأدوار الإقصائية هذا الموسم، في حين أن كليبرز سيبني على غارلاند لبناء فريق قويّ للمستقبل.

وسيمنح وصول هاردن سلاحا هجوميا آخر لكليفلاند، إلى جانب دونوفان ميتشل.

ويبلغ معدل هاردن الذي يُعد من أبرز لاعبي الدوري ممن لم يحرزوا اللقب قط، 25.4 نقطة و8.1 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

وجاء خبر انتقال هاردن وسط حركة نشطة مع اقتراب الفترة المخصصة للتبادل من النهاية يوم الخميس.

وتفيد تقارير بأن ممفيس غريزليز ينوي إرسال مهاجمه النجم جارين جاكسون جونيور إلى يوتا جاز في صفقة تشمل أكثر من لاعب.

وسينتقل أيضا جون كونشار، جوك لاندال وفينس وليامس جونيور إلى يوتا، في حين سينتقل والتر كلايتون جونيور، كايل أندرسون وجورج نيانغ في الاتجاه المعاكس. كذلك، سينال غريزليز خيارات عدّة في الجولات المقبلة من الدرافت.

وسيعزّز بوسطن سلتيكس صفوفه بلاعب ارتكاز شيكاغو بولز المونتينغري نيكولا فوتشيفيتش مقابل أنفرني سيمونز.

كما سيضمّ ديترويت بيستونز المتربع على صدارة المنطقة الشرقية كيفن هويرتر والكرواتي داريو شاريتش في صفقة تشمل أكثر من لاعب وتضمّ أيضا شيكاغو ومينيسوتا تمبروولفز.
 
وكالة فرانس برس
 
 
