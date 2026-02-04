الهلال السعودي يمدد عقد البرتغالي روبن نيفيش حتى 2029

مدد الهلال، متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، عقد لاعب وسطه الدفاعي البرتغالي الدولي روبن نيفيش حتى عام 2029.



ويحمل نيفيش ألوان فريق العاصمة منذ حزيران 2023 بعد قدومه من ولفرهامبتون الإنكليزي، وأحرز بقميصه لقبي الدوري والكأس المحليين لموسم 2024.



وكتب الهلال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "سيمفونية نيفيش مستمرة مع كبير آسيا".



وخلال مشواره مع الهلال، خاض نيفيش 115 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا و30 تمريرة حاسمة.



وقال نيفيش الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية أوروبية كبرى، في مقطع فيديو نُشر على موقع النادي "أخيرا جاء هذا اليوم. أنا آسف لأنني تأخرت كثيرا في هذا الشأن. شكرا لكم على صبركم. سأستمر في تقديم كل شيء لهذا النادي حتى 2029".

المصدر: فرانس برس