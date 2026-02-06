الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
إيطاليا تستعد لحفل افتتاح أولمبياد 2026 الشتوي
2026-02-06 | 09:30
شارك
3
min
إيطاليا تستعد لحفل افتتاح أولمبياد 2026 الشتوي
تنطلق رسميا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا اليوم الجمعة باحتفال افتتاحي ضخم في ملعب سان سيرو، في وقت تختبر نجمة التزلج الأميركية ليندسي فون إصابة ركبتها في تجربة تدريبية حاسمة.
وتُعد هذه الدورة الأكثر تشتّتا من حيث المواقع في التاريخ، إذ تبدأ فعالياتها من العاصمة الاقتصادية لإيطاليا ميلانو عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ)، عبر عرض يستمر ثلاث ساعات ويتنقّل بين ثلاثة مواقع أخرى تمتد عبر جبال الألب والدولوميت.
وتقام ألعاب 2026 في إيطاليا بعد 70 عاما على ألعاب كورتينا دامبيتسو و20 عاما على ألعاب تورينو.
وتشكّل ألعاب ميلانو كورتينا (6-22 شباط) التي ستتوزع منافساتها على مساحة 22 ألف كيلومتر مربع وسبعة مواقع في شمال شرق شبه الجزيرة، تحدياً لوجستيا رغم أنها تقام على أرض معروفة بعد أربع نسخ "أكثر غرابة" بين 2010 و2022 (فانكوفر، سوتشي، بيونغ تشانغ وبكين).
وعلى عكس الروس في سوتشي الذين استضافوا أغلى ألعاب في التاريخ (24.6 مليار يورو)، أو الكوريين الجنوبيين في بيونغ تشانغ، اختار المنظمون الإيطاليون اللجوء إلى محطات معتادة على تنظيم مراحل كأس العالم، بهدف خفض التكلفة، المعلنة رغم ذلك بـ5,2 مليارات يورو، وتقليل البصمة الكربونية، تماشيا مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية.
ورغم التكتم على تفاصيل الحفل، يبرز شعار "الوئام" كمحور أساسي يربط بين عناصر العرض من قلب ميلانو وصولا إلى جبال كورتينا دامبيتسو المغطاة بالثلوج.
وللمرة الأولى، سيشارك 2900 رياضي في عروض الافتتاح من المواقع الأقرب إلى أماكن منافساتهم، في مسعى لتقليل التنقل، وتحديدا في كورتينا، ليفينيو، وبرِداتسو.
ومن المتوقع أن يستقطب الحفل مئات ملايين المشاهدين حول العالم، ويشكّل، وفق المدير الإبداعي ماركو باليتش، "منصة فريدة لنشر رسائل إيجابية لا تفرقة فيها".
ويعتزم باليتش تكريم التصميم والموضة الإيطالية، مع إشارة خاصة إلى المصمم الراحل جورجيو أرماني.
وسيحيي الحفل مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى، من بينهم الأميركية ماريا كاري التي ستغني بالإيطالية، ومغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ، والممثل والمنتج بييرفرانتشيسكو فافينو، والمغنية لاورا باوزيني.
كما يحضر الحفل عشرات الشخصيات، من بينهم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
تستعد
افتتاح
أولمبياد
الشتوي
"رونالدو مفقود"… انتشار ملصقات في شوارع السعودية! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-02-02
ملعب "سان سيرو" يستعد للرقصة الأخيرة في افتتاح الأولمبياد الشتوي
رياضة
2026-02-02
ملعب "سان سيرو" يستعد للرقصة الأخيرة في افتتاح الأولمبياد الشتوي
0
رياضة
2025-12-15
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026
رياضة
2025-12-15
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026
0
فنّ
2026-01-18
كاتي بيري أشعلت افتتاح Joy Awards 2026 في الرياض بعرض عالمي مبهر (فيديو)
فنّ
2026-01-18
كاتي بيري أشعلت افتتاح Joy Awards 2026 في الرياض بعرض عالمي مبهر (فيديو)
0
موضة وجمال
2025-11-25
بعد الضجة حول رعاية جيف بيزوس وزوجته لحفل ميت غالا 2026... هكذا علّقت آنا وينتور!
موضة وجمال
2025-11-25
بعد الضجة حول رعاية جيف بيزوس وزوجته لحفل ميت غالا 2026... هكذا علّقت آنا وينتور!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2026-02-05
"رونالدو مفقود"… انتشار ملصقات في شوارع السعودية! (صورة)
رياضة
2026-02-05
"رونالدو مفقود"… انتشار ملصقات في شوارع السعودية! (صورة)
0
رياضة
2026-02-05
رونالدو يحتفل بعيده الـ 41 على وقع عودته إلى تمارين النصر
رياضة
2026-02-05
رونالدو يحتفل بعيده الـ 41 على وقع عودته إلى تمارين النصر
0
رياضة
2026-02-04
الهلال السعودي يمدد عقد البرتغالي روبن نيفيش حتى 2029
رياضة
2026-02-04
الهلال السعودي يمدد عقد البرتغالي روبن نيفيش حتى 2029
0
رياضة
2026-02-04
أن بي ايه: كافالييرز يحصل على هاردن بصفقة تبادل مقابل غارلاند
رياضة
2026-02-04
أن بي ايه: كافالييرز يحصل على هاردن بصفقة تبادل مقابل غارلاند
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-17
معلومات للـLBCI: اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وصلت الى لبنان وتلتقي برئيس الحكومة في السراي اليوم
خبر عاجل
2025-11-17
معلومات للـLBCI: اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وصلت الى لبنان وتلتقي برئيس الحكومة في السراي اليوم
0
آخر الأخبار
2025-10-16
بدء جولة رئيس الحكومة نواف سلام في صيدا في حضور نواب المنطقة والنائبة السابقة بهية الحريري
آخر الأخبار
2025-10-16
بدء جولة رئيس الحكومة نواف سلام في صيدا في حضور نواب المنطقة والنائبة السابقة بهية الحريري
0
أخبار لبنان
2026-02-05
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
أخبار لبنان
2026-02-05
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
0
فنّ
15:30
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا (فيديو)
فنّ
15:30
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
0
رياضة
13:38
العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث
رياضة
13:38
العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الموقف الأميركي بعد جولة المفاوضات الأولى مع ايران...
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الموقف الأميركي بعد جولة المفاوضات الأولى مع ايران...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الجيش الاسرائيلي يعلن أنه في حالة إستعداد للدفاع والهجوم ومصادقة على تنفيذ عمليات ضد إيران... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الجيش الاسرائيلي يعلن أنه في حالة إستعداد للدفاع والهجوم ومصادقة على تنفيذ عمليات ضد إيران... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجانب الإيراني في المفاوضات وما هو حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجانب الإيراني في المفاوضات وما هو حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
٣٠٠ محكوم سوري إلى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:21
٣٠٠ محكوم سوري إلى سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
2
أخبار لبنان
09:55
رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم
أخبار لبنان
09:55
رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم
3
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
4
خبر عاجل
10:09
مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا
خبر عاجل
10:09
مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا
5
أخبار لبنان
05:53
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً
أخبار لبنان
05:53
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً
6
أخبار لبنان
07:17
الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان
أخبار لبنان
07:17
الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان
7
أخبار لبنان
02:29
الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
02:29
الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
8
اقتصاد
02:34
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
02:34
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More