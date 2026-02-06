إيطاليا تستعد لحفل افتتاح أولمبياد 2026 الشتوي

تنطلق رسميا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا اليوم الجمعة باحتفال افتتاحي ضخم في ملعب سان سيرو، في وقت تختبر نجمة التزلج الأميركية ليندسي فون إصابة ركبتها في تجربة تدريبية حاسمة.



وتُعد هذه الدورة الأكثر تشتّتا من حيث المواقع في التاريخ، إذ تبدأ فعالياتها من العاصمة الاقتصادية لإيطاليا ميلانو عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ)، عبر عرض يستمر ثلاث ساعات ويتنقّل بين ثلاثة مواقع أخرى تمتد عبر جبال الألب والدولوميت.



وتقام ألعاب 2026 في إيطاليا بعد 70 عاما على ألعاب كورتينا دامبيتسو و20 عاما على ألعاب تورينو.



وتشكّل ألعاب ميلانو كورتينا (6-22 شباط) التي ستتوزع منافساتها على مساحة 22 ألف كيلومتر مربع وسبعة مواقع في شمال شرق شبه الجزيرة، تحدياً لوجستيا رغم أنها تقام على أرض معروفة بعد أربع نسخ "أكثر غرابة" بين 2010 و2022 (فانكوفر، سوتشي، بيونغ تشانغ وبكين).



وعلى عكس الروس في سوتشي الذين استضافوا أغلى ألعاب في التاريخ (24.6 مليار يورو)، أو الكوريين الجنوبيين في بيونغ تشانغ، اختار المنظمون الإيطاليون اللجوء إلى محطات معتادة على تنظيم مراحل كأس العالم، بهدف خفض التكلفة، المعلنة رغم ذلك بـ5,2 مليارات يورو، وتقليل البصمة الكربونية، تماشيا مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية.



ورغم التكتم على تفاصيل الحفل، يبرز شعار "الوئام" كمحور أساسي يربط بين عناصر العرض من قلب ميلانو وصولا إلى جبال كورتينا دامبيتسو المغطاة بالثلوج.



وللمرة الأولى، سيشارك 2900 رياضي في عروض الافتتاح من المواقع الأقرب إلى أماكن منافساتهم، في مسعى لتقليل التنقل، وتحديدا في كورتينا، ليفينيو، وبرِداتسو.



ومن المتوقع أن يستقطب الحفل مئات ملايين المشاهدين حول العالم، ويشكّل، وفق المدير الإبداعي ماركو باليتش، "منصة فريدة لنشر رسائل إيجابية لا تفرقة فيها".



ويعتزم باليتش تكريم التصميم والموضة الإيطالية، مع إشارة خاصة إلى المصمم الراحل جورجيو أرماني.



وسيحيي الحفل مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى، من بينهم الأميركية ماريا كاري التي ستغني بالإيطالية، ومغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ، والممثل والمنتج بييرفرانتشيسكو فافينو، والمغنية لاورا باوزيني.



كما يحضر الحفل عشرات الشخصيات، من بينهم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.



المصدر: فرانس برس