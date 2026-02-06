ديون ما بعد الرحيل… باريس سان جرمان مُطالب بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي

تلقّى نادي باريس سان جرمان أمراً قضائياً جديداً يُلزمه بدفع5.9 ملايين يورو إضافية لنجمه السابق كيليان مبابي، إلى جانب نحو 61 مليون يورو كان قد فُرض عليه تسديدها في منتصف كانون الأول الماضي بموجب حكم قضائي.

وبحسب ما أفادت به صحيفة ليكيب، تلقّى النادي الباريسي يوم الجمعة إخطاراً رسمياً من محضّر قضائي يمنحه مهلة ثمانية أيام لدفع المبلغ الإضافي المستحق.

ويعود هذا الدين إلى مستحقات إجازات مدفوعة لم يحصل عليها قائد المنتخب الفرنسي خلال فترته مع النادي، قبل رحيله في صيف 2024 إلى ريال مدريد.

وقال سان جرمان في تصريح لفرانس برس "تجري مناقشات مع ممثلي اللاعب بشأن ترتيبات تسوية المبالغ المتبقية"، مشيرا إلى أن "جميع الرواتب والمكافآت المستحقة لكيليان مبابي قد دُفعت بالكامل من قبل باريس سان جرمان".

وفي 16 كانون الأول الماضي، حكم مجلس إدارة النزاعات العمالية في باريس بإلزام النادي دفع قرابة 61 مليون يورو للاعب كرواتب ومكافآت وإجازات مستحقة لم يتقاضاها بعد نهاية عقده.

ويُعادل هذا المبلغ نحو 55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت التي لم يسددها النادي للاعب خلال انفصالهما المتوتر في صيف 2024، فيما يمثل الباقي مستحقات الإجازات المدفوعة.

وشدد النادي على أنه "كما ردد دائما، سينفذ الحكم الصادر، مع احتفاظه بحق الاستئناف".

وبحسب مصدر آخر مقرّب من الملف، يتعين على النادي خلال الأيام المقبلة اتخاذ قرار بشأن الطعن أو عدمه في الحكم الصادر لصالح مبابي في 16 كانون الأول.