رياضة

ديون ما بعد الرحيل… باريس سان جرمان مُطالب بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي

2026-02-06 | 13:20
2min
ديون ما بعد الرحيل… باريس سان جرمان مُطالب بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي

تلقّى نادي باريس سان جرمان أمراً قضائياً جديداً يُلزمه بدفع5.9  ملايين يورو إضافية لنجمه السابق كيليان مبابي، إلى جانب نحو 61 مليون يورو كان قد فُرض عليه تسديدها في منتصف كانون الأول الماضي بموجب حكم قضائي.

وبحسب ما أفادت به صحيفة ليكيب، تلقّى النادي الباريسي يوم الجمعة إخطاراً رسمياً من محضّر قضائي يمنحه مهلة ثمانية أيام لدفع المبلغ الإضافي المستحق.

ويعود هذا الدين إلى مستحقات إجازات مدفوعة لم يحصل عليها قائد المنتخب الفرنسي خلال فترته مع النادي، قبل رحيله في صيف 2024 إلى ريال مدريد.

وقال سان جرمان في تصريح لفرانس برس "تجري مناقشات مع ممثلي اللاعب بشأن ترتيبات تسوية المبالغ المتبقية"، مشيرا إلى أن "جميع الرواتب والمكافآت المستحقة لكيليان مبابي قد دُفعت بالكامل من قبل باريس سان جرمان".

وفي 16 كانون الأول الماضي، حكم مجلس إدارة النزاعات العمالية في باريس بإلزام النادي دفع قرابة 61 مليون يورو للاعب كرواتب ومكافآت وإجازات مستحقة لم يتقاضاها بعد نهاية عقده.

ويُعادل هذا المبلغ نحو 55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت التي لم يسددها النادي للاعب خلال انفصالهما المتوتر في صيف 2024، فيما يمثل الباقي مستحقات الإجازات المدفوعة.

وشدد النادي على أنه "كما ردد دائما، سينفذ الحكم الصادر، مع احتفاظه بحق الاستئناف".

وبحسب مصدر آخر مقرّب من الملف، يتعين على النادي خلال الأيام المقبلة اتخاذ قرار بشأن الطعن أو عدمه في الحكم الصادر لصالح مبابي في 16 كانون الأول.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

نادي باريس سان جرمان

أمر قضائي

دفع

5.9 ملايين يورو

نجم

كيليان مبابي

رياضة

حكم قضائي.

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
خبر عاجل
10:09

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
أخبار لبنان
07:17

الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أمن وقضاء
09:34

هذا ما تضمّنته زيارة قائد الجيش إلى واشنطن...

LBCI
خبر عاجل
12:21

مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب

LBCI
خبر عاجل
11:26

الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب

