بعد خلاف مع رئيسها... اللجنة المنظمة لأولمبياد الألب 2030 تُعلن رحيل مديرها العام

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية 2030، المقررة في جبال الألب الفرنسية، الأربعاء رحيل مديرها العام سيريل لينيت، بعد أزمة مفتوحة استمرت عدة أسابيع مع رئيسها إدغار غروسبيرون.



وجاء في بيان للجنة نُشر قبل دقائق من جلسة الاستماع لغروسبيرون وللمندوب الوزاري للألعاب الأولمبية والبارالمبية بيار أنطوان مولينا أمام لجنة في مجلس الشيوخ مخصّصة لأزمة الحوكمة داخل الهيئة، أنه "في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد الأحد 22 شباط 2026 في ميلانو (في يوم ختام أولمبياد 2026 في ميلانو-كورتينا)، أخذت +كوجوب+ (اللجنة المنظمة لألعاب 2030) والجهات المعنية علما برحيل المدير العام سيريل لينيت".



وأقرّ غروسبيرون، بطل أولمبياد ألبرفيل 1992 في التزلج الحر فئة الحدبات (موغولز)، عبر الفيديو أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة في مجلس الشيوخ، بأنه "يجب النظر إلى الصعوبات التي نمرّ بها بقدر كبير من الوضوح... ولتجاوزها، سيتعين علينا العمل بمنهجية وانضباط وروح جماعية".



وتعرضت اللجنة المنظمة لألعاب الألب 2030 لاهتزاز كبير بعد استقالة ثلاثة مسؤولين خلال شهرين، وهم مديرة العمليات آن موراك، تلاها مدير العلاقات العامة أرتور ريشيه، ثم رئيس اللجنة المالية برتران ميهو الذي شغل سابقا منصب رئيس مجموعة "كانال+".



وبلغت الأزمة مرحلة جديدة في الأسابيع الأخيرة مع الخلاف بين غروسبيرون ومديره العام لينيت الذي اختاره الأول بنفسه.



وقال غروسبيرون إنه يشعر بـ"الذهول" إزاء سؤال طرحه أحد أعضاء مجلس الشيوخ يتحدث فيه عن احتمال استقالته من رئاسة اللجنة.



وندد البطل الأولمبي السابق بـ"الدراما الإعلامية" المحيطة بتقلبات الأزمة الحالية.



وفي بيانها الصادر الأربعاء، أشادت "كوجوب" بعمل المدير العام، لكنها أوضحت أن القرار "يأتي استجابة لإرادة جماعية بمنح +كوجوب+ زخما جديدا بفضل حوكمة متجددة، في لحظة حاسمة يبدأ فيها الانتقال إلى مرحلة جديدة من تسليم المشروع عمليا بعدما وُضعت أسسه".



وشددت على أن "الأولوية الجماعية تبقى مواصلة العمل المنجز في خدمة المشروع".



وكالة فرانس برس