الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد خلاف مع رئيسها... اللجنة المنظمة لأولمبياد الألب 2030 تُعلن رحيل مديرها العام
2026-02-25 | 09:00
شارك
2
min
بعد خلاف مع رئيسها... اللجنة المنظمة لأولمبياد الألب 2030 تُعلن رحيل مديرها العام
أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية 2030، المقررة في جبال الألب الفرنسية، الأربعاء رحيل مديرها العام سيريل لينيت، بعد أزمة مفتوحة استمرت عدة أسابيع مع رئيسها إدغار غروسبيرون.
وجاء في بيان للجنة نُشر قبل دقائق من جلسة الاستماع لغروسبيرون وللمندوب الوزاري للألعاب الأولمبية والبارالمبية بيار أنطوان مولينا أمام لجنة في مجلس الشيوخ مخصّصة لأزمة الحوكمة داخل الهيئة، أنه "في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد الأحد 22 شباط 2026 في ميلانو (في يوم ختام أولمبياد 2026 في ميلانو-كورتينا)، أخذت +كوجوب+ (اللجنة المنظمة لألعاب 2030) والجهات المعنية علما برحيل المدير العام سيريل لينيت".
وأقرّ غروسبيرون، بطل أولمبياد ألبرفيل 1992 في التزلج الحر فئة الحدبات (موغولز)، عبر الفيديو أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة في مجلس الشيوخ، بأنه "يجب النظر إلى الصعوبات التي نمرّ بها بقدر كبير من الوضوح... ولتجاوزها، سيتعين علينا العمل بمنهجية وانضباط وروح جماعية".
وتعرضت اللجنة المنظمة لألعاب الألب 2030 لاهتزاز كبير بعد استقالة ثلاثة مسؤولين خلال شهرين، وهم مديرة العمليات آن موراك، تلاها مدير العلاقات العامة أرتور ريشيه، ثم رئيس اللجنة المالية برتران ميهو الذي شغل سابقا منصب رئيس مجموعة "كانال+".
وبلغت الأزمة مرحلة جديدة في الأسابيع الأخيرة مع الخلاف بين غروسبيرون ومديره العام لينيت الذي اختاره الأول بنفسه.
وقال غروسبيرون إنه يشعر بـ"الذهول" إزاء سؤال طرحه أحد أعضاء مجلس الشيوخ يتحدث فيه عن احتمال استقالته من رئاسة اللجنة.
وندد البطل الأولمبي السابق بـ"الدراما الإعلامية" المحيطة بتقلبات الأزمة الحالية.
وفي بيانها الصادر الأربعاء، أشادت "كوجوب" بعمل المدير العام، لكنها أوضحت أن القرار "يأتي استجابة لإرادة جماعية بمنح +كوجوب+ زخما جديدا بفضل حوكمة متجددة، في لحظة حاسمة يبدأ فيها الانتقال إلى مرحلة جديدة من تسليم المشروع عمليا بعدما وُضعت أسسه".
وشددت على أن "الأولوية الجماعية تبقى مواصلة العمل المنجز في خدمة المشروع".
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
رئيسها...
اللجنة
المنظمة
لأولمبياد
الألب
تُعلن
مديرها
العام
موتو جي بي: ماركيس يبدأ من تايلاند حملته نحو لقب ثامن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-12-15
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026
رياضة
2025-12-15
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026
0
أخبار دولية
2026-01-26
وكالة: نائب الرئيس الصيني يجري محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في بكين
أخبار دولية
2026-01-26
وكالة: نائب الرئيس الصيني يجري محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في بكين
0
آخر الأخبار
2026-02-21
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: ندعو إلى وقف فوري لكل الهجمات على القطاع الصحي في السودان
آخر الأخبار
2026-02-21
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: ندعو إلى وقف فوري لكل الهجمات على القطاع الصحي في السودان
0
رياضة
2026-02-17
قضية إبستين تطال أولمبياد لوس أنجلوس 2028: دعوات لاستقالة رئيس اللجنة المنظمة وهذه التفاصيل
رياضة
2026-02-17
قضية إبستين تطال أولمبياد لوس أنجلوس 2028: دعوات لاستقالة رئيس اللجنة المنظمة وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
08:30
موتو جي بي: ماركيس يبدأ من تايلاند حملته نحو لقب ثامن
رياضة
08:30
موتو جي بي: ماركيس يبدأ من تايلاند حملته نحو لقب ثامن
0
رياضة
07:30
دوري أن بي ايه: كافالييرز يُسقط نيكس وينال ثناء هاردن
رياضة
07:30
دوري أن بي ايه: كافالييرز يُسقط نيكس وينال ثناء هاردن
0
رياضة
07:22
بعد الاشتباكات الأخيرة في البلاد... تصريح لإنفانتينو بشأن كأس العالم في المكسيك
رياضة
07:22
بعد الاشتباكات الأخيرة في البلاد... تصريح لإنفانتينو بشأن كأس العالم في المكسيك
0
رياضة
2026-02-24
تطوّر جديد في قضية اللاعب أشرف حكيمي... إليكم آخر المستجدات!
رياضة
2026-02-24
تطوّر جديد في قضية اللاعب أشرف حكيمي... إليكم آخر المستجدات!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-02-24
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
اقتصاد
2026-02-24
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
0
حال الطقس
2025-11-08
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
2025-11-08
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
0
آخر الأخبار
2025-10-25
معلومات أمنية للـLBCI: لا صحة للأخبار المتداولة في شأن اختطاف فتاة في لبنان وتعذيبها
آخر الأخبار
2025-10-25
معلومات أمنية للـLBCI: لا صحة للأخبار المتداولة في شأن اختطاف فتاة في لبنان وتعذيبها
0
آخر الأخبار
2026-01-09
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-01-09
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
أخبار لبنان
08:20
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
0
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
أخبار لبنان
08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
0
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
أخبار لبنان
08:10
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
تقارير نشرة الاخبار
08:05
خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:03
هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
أخبار لبنان
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
0
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
أخبار دولية
02:10
إيران تصف الاتهامات الأميركية بشأن برنامجها الصاروخي بأنها "أكاذيب كبرى"
0
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
4
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
5
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
6
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
7
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
8
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
حال الطقس
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More