رياضة
موتو جي بي: ماركيس يبدأ من تايلاند حملته نحو لقب ثامن
2026-02-25
2
min
موتو جي بي: ماركيس يبدأ من تايلاند حملته نحو لقب ثامن
يبدأ الإسباني مارك ماركيس الأحد من تايلاند حملته نحو لقب ثامن في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، على أمل الوصول إلى الجولة الثانية والعشرين الختامية المقررة في 22 تشرين الثاني في فالنسيا وهو على المسافة ذاتها من الإيطالي الأسطوري جاكومو أغوستيني.
وحقق الإسباني الموسم الماضي عودة رائعة من الإصابة، محرزا لقبه الأول منذ 2019، ليعادل رقم الإيطالي فالنتينو روسي بتتويج سابع في الفئة الكبرى بعدما تجاوز محنة كادت أن تؤدي إلى اعتزاله.
وقدّم دراج دوكاتي موسما خارقا، إذ فاز بـ25 سباقا، بما في ذلك "سبرينت" أيام السبت، وحسم اللقب قبل خمس جولات على النهاية، ما سمح له بالغياب عن السباقات الأربعة الأخيرة من الموسم لمعالجة كسر في الترقوة تعرض له خلال جائزة إندونيسيا الكبرى، حين كان اللقب في جعبته.
والآن، يستعد للانطلاق مجددا وعينه على معادلة رقم الأسطورة أغوستيني الذي أحرز اللقب ثماني مرات بين 1966 و1975.
وقضى ماركيس الشتاء وهو يتعافى من إصابته الأخيرة وأقرّ خلال تجارب ماليزيا بأنه لم يستعد لياقته الكاملة.
ورغم ذلك، قدّم الإسباني أداء لافتا، وإن كان شقيقه أليكس هو من سجل أسرع الأزمنة على حلبة سيبانغ.
وأنهى أليكس ماركيس الموسم الماضي وصيفا لشقيقه الأكبر، وقد يشكّل مجددا منافسا في بطولة تعج بالمواهب.
وكالة فرانس برس
