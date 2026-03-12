الأخبار
رياضة
بعد تصاعد التوتر... إيران تعلن انسحابها رسمياً من كأس العالم 2026
2026-03-12 | 09:00
أكد وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيمال عدم مشاركة إيران في كأس العالم، وسط تصاعد التوتر مع الدولة المضيفة، الولايات المتحدة.
وصرح دونيمال، بأنه "لا توجد شروط تسمح لنا بالمشاركة"، وأنه "لا توجد أي إمكانية" لمشاركة إيران في البطولة.
وكانت مشاركة إيران في البطولة الصيفية موضع شك منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على إيران أواخر الشهر الماضي.
كما صرح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، مؤخرًا بأنه "من غير المرجح أن نتطلع إلى المشاركة في البطولة" في ظل هذا الصراع، مع تلميحات بإمكانية انسحاب البلاد.
ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة الممتدة بين 11 حزيران إلى 19 تموز، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني منتخبي نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس يومي 15 و21 حزيران على التوالي، بالإضافة إلى مصر في سياتل يوم 26 حزيران.
المصدر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
