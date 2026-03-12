بعد تصاعد التوتر... إيران تعلن انسحابها رسمياً من كأس العالم 2026

أكد وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيمال عدم مشاركة إيران في كأس العالم، وسط تصاعد التوتر مع الدولة المضيفة، الولايات المتحدة.





وصرح دونيمال، بأنه "لا توجد شروط تسمح لنا بالمشاركة"، وأنه "لا توجد أي إمكانية" لمشاركة إيران في البطولة.