بسبب الحرب في الشرق الأوسط... إلغاء مرحلة من كأس العالم للجمباز في الدوحة

ألغيت مرحلة من كأس العالم للجمباز الفني المقررة في الدوحة خلال نيسان بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي للجمباز الجمعة.

وجاء في البيان "يُعلن الاتحاد الدولي للجمباز عقب تصويت إلكتروني طارئ وبالنظر إلى الوضع الراهن في الشرق الأوسط، أن اللجنة التنفيذية قررت إلغاء نسخة 2026 من كأس العالم للجمباز الفني في الدوحة، التي كانت مقررة بين 15 و18 نيسان.

وأضاف البيان أن "الحدث لن يُعاد جدولته".

وأدّت الحرب المستمرة في الشرق الأوسط إلى إلغاء العديد من الاحداث الرياضية البارزة، على غرار سباقي الـ فورمولا واحد في البحرين والسعودية المقررين في منتصف نيسان

كما أُلغيت مباراة الـ "فيناليسيما" بين إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة العالم وكوبا أميركا التي كانت مقررة أساسا في قطر في 27 آذار.

كما تم تأجيل جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي"، من 12 نيسان إلى 8 تشرين الثاني.

وكالة فرانس برس