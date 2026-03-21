وفاة لاعب أولمبي عن عمر 27 عامًا

تدفقت رسائل التعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة لاعب أولمبي بشكل مفاجئ، ما شكّل صدمة في الأوساط الرياضية.

وأُعلن يوم الجمعة عن وفاة الرياضي الليتواني ليناس بانيس، الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022، عن عمر 27 عامًا.

وقال الاتحاد الليتواني للبياثلون في بيان: "هزّنا خبر مأساوي داخل عائلة البياثلون في ليتوانيا: توفي اللاعب ليناس بانيس عن عمر 27 عامًا".

وأشار البيان إلى أن بانيس مثّل بلاده في أولمبياد بكين، كما شارك في ثلاث بطولات عالمية وعدد من منافسات كأس العالم، وحقق خلال مسيرته لقب بطل وطني.

وأثارت وفاته حالة من الحزن بين الرياضيين والمتابعين، حيث عبّر كثيرون عن صدمتهم لفقدان لاعب شاب في مقتبل مسيرته الرياضية.