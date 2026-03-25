صلاح يطوي صفحة ليفربول بعد 9 سنوات مبهرة: "لقد منحتموني أجمل أيام حياتي"

سيطوي النجم المصري محمد صلاح صفحة مجدية من مسيرته مع ليفربول بعد 9 سنوات في نهاية الموسم، وفق ما أعلنه اللاعب يوم الثلاثاء الماضي.



وقال صلاح في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن لقطات من أبرز محطاته مع ليفربول "مرحبا جميعا. للأسف، حلّ اليوم المنتظر"، مضيفاً: "هذا هو الفصل الأول من وداعي. سأغادر ليفربول في نهاية الموسم".



وتابع: "أردت أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيّل يوما إلى أي حد سيصبح هذا النادي، وهذه المدينة، وهؤلاء الناس جزءا من حياتي. ليفربول ليس مجرد ناد لكرة القدم. إنه شغف وتاريخ وروح. لا أستطيع أن أشرح بالكلمات لمن لا ينتمي إلى هذا النادي".



وأردف صلاح الذي سيصبح لاعبا حرا في نهاية الموسم "احتفلنا معا بالانتصارات، وفزنا بأهم الألقاب، وكافحنا معا خلال أصعب فترات حياتنا. أريد أن أشكر كل من كان جزءا من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، خصوصا زملائي السابقين والحاليين".



واستطرد قائلا "وللجماهير، لا أجد كلمات كافية. الدعم الذي منحتموني إياه خلال أفضل فترات مسيرتي، ووقوفكم إلى جانبي في أصعب اللحظات... شيء لن أنساه أبدا وسيبقى معي دائما".



وختم "الرحيل ليس سهلا أبدا. لقد منحتموني أجمل أيام حياتي. سأبقى دائما واحدا منكم. وسيبقى هذا النادي دائما بيتي، لي ولعائلتي. شكرا على كل شيء. وبفضلكم جميعا، لن أسير وحيدا أبدا"، في إشارة إلى النشيد الشهير لجماهير ليفربول.



المصدر: فرانس برس