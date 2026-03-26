رياضة

بعد صراع طويل مع إصابة في الركبة... اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية كارولينا مارين

2026-03-26 | 15:08
بعد صراع طويل مع إصابة في الركبة... اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية كارولينا مارين

أعلنت البطلة الأولمبية الإسبانية في رياضة البادمنتون كارولينا مارين، اعتزالها الخميس بعد صراع طويل مع إصابة في الركبة، وذلك عبر حسابها على إنستغرام وكتبت: "لقد وصلت رحلتي في كرة الريشة الاحترافية إلى نهايتها".

توّجت مارين البالغة 32 عاما، بذهبية فردي السيدات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وهي لا تزال اللاعبة الوحيدة من خارج القارة الآسيوية التي حققت هذا الإنجاز.

وكانت بطلة العالم ثلاث مرات تأمل في المشاركة في بطولة أوروبا المقررة في نيسان في هويلفا، مسقط رأسها في الأندلس، لكنها رفضت المخاطرة بتفاقم إصابتها.

وفي أولمبياد باريس 2024، بلغت نصف النهائي لكنها تعرضت لإصابة في أربطة الركبة خلال المباراة أجبرتها على الانسحاب، بعدما كانت قد غابت أيضا عن أولمبياد طوكيو 2020 بسبب إصابة أخرى في الركبة.

وقالت مارين: "كنت أتمنى أن نلتقي على أرض الملعب لآخر مرة، لكنني لا أريد أن أعرّض جسدي للخطر من أجل ذلك... كنت أتمنى أن تنتهي مسيرتي بطريقة أخرى، لكن الحياة لا تسير دائما كما نريد، وعلينا أن نتقبل ذلك".

وتابعت "في أعماقي، اعتزلت في الملعب، في باريس 2024، لكننا لم نكن نعلم ذلك حينها".

وبالإضافة إلى ذهبية ريو التي حققتها على حساب الهندية بي في سيندو في النهائي، تُوّجت مارين بلقب بطولة العالم ثلاث مرات أعوام 2014 و2015 و2018.

وكان نهائي 2018 أيضا أمام سيندو، لتصبح مارين أول لاعبة تفوز بثلاثة ألقاب عالمية في الفردي.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


صلاح يطوي صفحة ليفربول بعد 9 سنوات مبهرة: "لقد منحتموني أجمل أيام حياتي"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-03-25

وفاة الممثلة فاليري بيرين عن 82 عامًا بعد صراع مع باركنسون

LBCI
فنّ
2026-02-22

وفاة ممثل هوليوودي شهير بعد صراع مع المرض عن عمر 53 عاما

LBCI
فنّ
2026-02-12

وفاة ممثل هوليوودي عن عمر 48 عاما بعد صراع مع السرطان

LBCI
رياضة
2026-02-16

بعد خضوعه لجراحة في الركبة... نيمار يعود الى اللعب مع سانتوس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-03-25

صلاح يطوي صفحة ليفربول بعد 9 سنوات مبهرة: "لقد منحتموني أجمل أيام حياتي"

LBCI
رياضة
2026-03-21

بعد عامين من الجدل... فيفا يعاقب إسرائيل ويغلق ملف أندية الضفة

LBCI
رياضة
2026-03-21

بسبب الحرب في الشرق الأوسط... إلغاء مرحلة من كأس العالم للجمباز في الدوحة

LBCI
رياضة
2026-03-21

وفاة لاعب أولمبي عن عمر 27 عامًا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:19

سلام اتصل برئيس مجلس الوزراء الكويتي: ما يؤذي الكويت يؤذي لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:18

البنتاغون: أميركا تنشر زوارق سريعة مسيرة للقيام بدوريات في الحملة على إيران

LBCI
فنّ
15:31

بعد انتشار الشائعات... ما حقيقة علاقة نيكول كيدمان برجل أعمال لبناني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

حرب إيران بالأرقام: مليارات تُنفق… وواشنطن تحت الاختبار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

من غرفة العمليات للواقع... حرس بيروت حاضر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

مجلس الوزراء يتجاوز ملف السفير الإيراني ومقاطعة لوزراء الثنائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

حرب إيران بالأرقام: مليارات تُنفق… وواشنطن تحت الاختبار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

تصعيد في البحر الاسود.. هل ثمة من يريد اقحام تركيا في الصراع الدائر في المنطقة؟

LBCI
أخبار لبنان
14:27

إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

الموقف الأميركي من الرد الإيراني...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

صواريخ إيران وحزب الله تضرب إسرائيل وسط هجوم إسرائيلي مكثف على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

نصائح للبنان بالحفاظ على الإستقرار الداخلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:27

إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان

LBCI
حال الطقس
02:55

أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد

LBCI
أخبار لبنان
05:37

معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو

LBCI
منوعات
11:45

الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة

LBCI
أخبار لبنان
14:15

الـLBCI تُطلق نشرتها بحُلّة جديدة واستديو عصريّ مع التركيز: الخبر أولاً!

LBCI
أمن وقضاء
09:22

أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
10:00

"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء

LBCI
أخبار لبنان
02:59

قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات

