بعد صراع طويل مع إصابة في الركبة... اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية كارولينا مارين

أعلنت البطلة الأولمبية الإسبانية في رياضة البادمنتون كارولينا مارين، اعتزالها الخميس بعد صراع طويل مع إصابة في الركبة، وذلك عبر حسابها على إنستغرام وكتبت: "لقد وصلت رحلتي في كرة الريشة الاحترافية إلى نهايتها".

توّجت مارين البالغة 32 عاما، بذهبية فردي السيدات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وهي لا تزال اللاعبة الوحيدة من خارج القارة الآسيوية التي حققت هذا الإنجاز.

وكانت بطلة العالم ثلاث مرات تأمل في المشاركة في بطولة أوروبا المقررة في نيسان في هويلفا، مسقط رأسها في الأندلس، لكنها رفضت المخاطرة بتفاقم إصابتها.

وفي أولمبياد باريس 2024، بلغت نصف النهائي لكنها تعرضت لإصابة في أربطة الركبة خلال المباراة أجبرتها على الانسحاب، بعدما كانت قد غابت أيضا عن أولمبياد طوكيو 2020 بسبب إصابة أخرى في الركبة.

وقالت مارين: "كنت أتمنى أن نلتقي على أرض الملعب لآخر مرة، لكنني لا أريد أن أعرّض جسدي للخطر من أجل ذلك... كنت أتمنى أن تنتهي مسيرتي بطريقة أخرى، لكن الحياة لا تسير دائما كما نريد، وعلينا أن نتقبل ذلك".

وتابعت "في أعماقي، اعتزلت في الملعب، في باريس 2024، لكننا لم نكن نعلم ذلك حينها".

وبالإضافة إلى ذهبية ريو التي حققتها على حساب الهندية بي في سيندو في النهائي، تُوّجت مارين بلقب بطولة العالم ثلاث مرات أعوام 2014 و2015 و2018.

وكان نهائي 2018 أيضا أمام سيندو، لتصبح مارين أول لاعبة تفوز بثلاثة ألقاب عالمية في الفردي.

وكالة فرانس برس