من "يد الله" إلى تتويج ميسي… 10 لحظات خالدة صنعت تاريخ كأس العالم

مارادونا و"يد الله" – 1986

سجل دييغو مارادونا أحد أكثر الأهداف إثارة للجدل

في تاريخ كرة القدم أمام إنكلترا

بعد ما لمس الكرة بيده،

وأضاف بعدها هدفاً يعدّ من الأجمل.



ركلة باجيو الضائعة – 1994

بعد بطولة استثنائية، أهدر روبيرتو باجيو

ركلة الترجيح الحاسمة في النهائي أمام البرازيل،

لتبقى من أكثر المشاهد تأثيراً في تاريخ المونديال.



هدف إنكلترا الشبح – 1966

أثار هدف جيف هيرست في النهائي أمام ألمانيا

جدلاً مستمراً حتى اليوم، بعدما اختلفت الآراء حول

ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى.



البرازيل الساحرة – 1970

بقيادة بيليه، قدمت البرازيل واحداً من أعظم العروض

في تاريخ اللعبة، وتوجت مشوارها بلقب عالمي لا يُنسى.



ألمانيا 7-1 البرازيل – 2014

في واحدة من أكبر صدمات كرة القدم،

اكتسحت ألمانيا أصحاب الأرض بنتيجة تاريخية

في نصف النهائي أمام جماهير البرازيل.



معجزة بيرن – 1954

رغم تأخرها بهدفين أمام المجر المرشحة بقوة،

قلبت ألمانيا النتيجة إلى فوز تاريخي في واحدة

من أكبر مفاجآت كأس العالم.



نطحة زيدان – 2006

في آخر مباراة بمسيرته، فاجأ زين الدين زيدان

العالم بطردٍ تاريخي بعد نطحه ماركو ماتيراتزي

في نهائي كأس العالم.



تتويج إسبانيا الأول – 2010

هدف أندريس إنييستا في الدقيقة 116

منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها،

وكرّس هيمنة الجيل الذهبي.



إنجاز المغرب التاريخي – 2022

أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي

يبلغ نصف نهائي كأس العالم، في إنجاز

غير مسبوق ألهم الملايين حول العالم.

ميسي يرفع الكأس – 2022

بعد سنوات من الانتظار، حقق ليونيل ميسي

حلمه الأكبر وقاد الأرجنتين إلى لقب عالمي

تاريخي في واحدة من أعظم نهائيات المونديال.



ما هي أعظم لحظة في تاريخ كأس العالم

بالنسبة لك؟