الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
من "يد الله" إلى تتويج ميسي… 10 لحظات خالدة صنعت تاريخ كأس العالم
2026-06-11 | 05:33
شارك
2
min
من "يد الله" إلى تتويج ميسي… 10 لحظات خالدة صنعت تاريخ كأس العالم
مارادونا و"يد الله" – 1986
سجل دييغو مارادونا أحد أكثر الأهداف إثارة للجدل
في تاريخ كرة القدم أمام إنكلترا
بعد ما لمس الكرة بيده،
وأضاف بعدها هدفاً يعدّ من الأجمل.
ركلة باجيو الضائعة – 1994
بعد بطولة استثنائية، أهدر روبيرتو باجيو
ركلة الترجيح الحاسمة في النهائي أمام البرازيل،
لتبقى من أكثر المشاهد تأثيراً في تاريخ المونديال.
هدف إنكلترا الشبح – 1966
أثار هدف جيف هيرست في النهائي أمام ألمانيا
جدلاً مستمراً حتى اليوم، بعدما اختلفت الآراء حول
ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى.
البرازيل الساحرة – 1970
بقيادة بيليه، قدمت البرازيل واحداً من أعظم العروض
في تاريخ اللعبة، وتوجت مشوارها بلقب عالمي لا يُنسى.
ألمانيا 7-1 البرازيل – 2014
في واحدة من أكبر صدمات كرة القدم،
اكتسحت ألمانيا أصحاب الأرض بنتيجة تاريخية
في نصف النهائي أمام جماهير البرازيل.
معجزة بيرن – 1954
رغم تأخرها بهدفين أمام المجر المرشحة بقوة،
قلبت ألمانيا النتيجة إلى فوز تاريخي في واحدة
من أكبر مفاجآت كأس العالم.
نطحة زيدان – 2006
في آخر مباراة بمسيرته، فاجأ زين الدين زيدان
العالم بطردٍ تاريخي بعد نطحه ماركو ماتيراتزي
في نهائي كأس العالم.
تتويج إسبانيا الأول – 2010
هدف أندريس إنييستا في الدقيقة 116
منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها،
وكرّس هيمنة الجيل الذهبي.
إنجاز المغرب التاريخي – 2022
أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي
يبلغ نصف نهائي كأس العالم، في إنجاز
غير مسبوق ألهم الملايين حول العالم.
ميسي يرفع الكأس – 2022
بعد سنوات من الانتظار، حقق ليونيل ميسي
حلمه الأكبر وقاد الأرجنتين إلى لقب عالمي
تاريخي في واحدة من أعظم نهائيات المونديال.
ما هي أعظم لحظة في تاريخ كأس العالم
بالنسبة لك؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
كأس العالم
لحظات تاريخية
رياضة
كرة القدم.
التالي
مباريات عربية تستحق المتابعة في كأس العالم 2026… وإنجازات تاريخية مرتقبة!
من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-05-17
"ملكة الجبل" و"رجل إيفرست" يصنعان التاريخ فوق أعلى قمة في العالم
منوعات
2026-05-17
"ملكة الجبل" و"رجل إيفرست" يصنعان التاريخ فوق أعلى قمة في العالم
0
رياضة
2026-05-20
نيمار ينهار بالبكاء بعد استدعائه إلى كأس العالم مع البرازيل: "بكيت لساعات" (فيديو)
رياضة
2026-05-20
نيمار ينهار بالبكاء بعد استدعائه إلى كأس العالم مع البرازيل: "بكيت لساعات" (فيديو)
0
أخبار دولية
2026-04-09
رئيس الأركان الاسرائيلي يؤكد من جنوب لبنان توجيه "ضربة قاسية" لحزب الله
أخبار دولية
2026-04-09
رئيس الأركان الاسرائيلي يؤكد من جنوب لبنان توجيه "ضربة قاسية" لحزب الله
0
علوم وتكنولوجيا
2026-05-08
في تظاهرة علمية تاريخية في فرنسا... تتويج الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود بجائزة "التميز الإبداعي في البحث العلمي"
علوم وتكنولوجيا
2026-05-08
في تظاهرة علمية تاريخية في فرنسا... تتويج الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود بجائزة "التميز الإبداعي في البحث العلمي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
05:41
مباريات عربية تستحق المتابعة في كأس العالم 2026… وإنجازات تاريخية مرتقبة!
رياضة
05:41
مباريات عربية تستحق المتابعة في كأس العالم 2026… وإنجازات تاريخية مرتقبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026
0
رياضة
2026-06-06
مونديال 2026... لاعبو المنتخب الإيراني يحصلون على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة
رياضة
2026-06-06
مونديال 2026... لاعبو المنتخب الإيراني يحصلون على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة
0
رياضة
2026-06-05
بعد الأخطبوط بول... أنثى قرش تتوقع نتيجة مواجهة البرازيل والمغرب في المباراة الأولى من كأس العالم (فيديو)
رياضة
2026-06-05
بعد الأخطبوط بول... أنثى قرش تتوقع نتيجة مواجهة البرازيل والمغرب في المباراة الأولى من كأس العالم (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-05-07
كوتليت بانيه مع الخضار وبطاطا دوفين وكعكة اللافا... إليكم هذه الأطباق اللذيذة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-05-07
كوتليت بانيه مع الخضار وبطاطا دوفين وكعكة اللافا... إليكم هذه الأطباق اللذيذة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
05:33
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة العباسية
آخر الأخبار
05:33
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة العباسية
0
أخبار لبنان
04:22
التقدمي الاشتراكي يرحّب بقرار السعودية: دليل إضافي على حرص المملكة الدائم على الوقوف إلى جانب لبنان
أخبار لبنان
04:22
التقدمي الاشتراكي يرحّب بقرار السعودية: دليل إضافي على حرص المملكة الدائم على الوقوف إلى جانب لبنان
0
أخبار لبنان
05:08
البطريرك ميناسيان من بعبدا: ندعم المواقف التي أعلنها الرئيس عون
أخبار لبنان
05:08
البطريرك ميناسيان من بعبدا: ندعم المواقف التي أعلنها الرئيس عون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:00
وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق
أخبار لبنان
04:00
وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق
0
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
2
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
4
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
5
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
6
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
7
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
8
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More