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رياضة

من "يد الله" إلى تتويج ميسي… 10 لحظات خالدة صنعت تاريخ كأس العالم

2026-06-11 | 05:33
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من "يد الله" إلى تتويج ميسي… 10 لحظات خالدة صنعت تاريخ كأس العالم

مارادونا و"يد الله" – 1986
سجل دييغو مارادونا أحد أكثر الأهداف إثارة للجدل
في تاريخ كرة القدم أمام إنكلترا 
بعد ما لمس الكرة بيده، 
وأضاف بعدها هدفاً يعدّ من الأجمل.

ركلة باجيو الضائعة – 1994
بعد بطولة استثنائية، أهدر روبيرتو باجيو 
ركلة الترجيح الحاسمة في النهائي أمام البرازيل، 
لتبقى من أكثر المشاهد تأثيراً في تاريخ المونديال.

هدف إنكلترا الشبح – 1966
أثار هدف جيف هيرست في النهائي أمام ألمانيا 
جدلاً مستمراً حتى اليوم، بعدما اختلفت الآراء حول
 ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى.

البرازيل الساحرة – 1970
بقيادة بيليه، قدمت البرازيل واحداً من أعظم العروض 
في تاريخ اللعبة، وتوجت مشوارها بلقب عالمي لا يُنسى.

ألمانيا 7-1 البرازيل – 2014
في واحدة من أكبر صدمات كرة القدم، 
اكتسحت ألمانيا أصحاب الأرض بنتيجة تاريخية 
في نصف النهائي أمام جماهير البرازيل.

معجزة بيرن – 1954
رغم تأخرها بهدفين أمام المجر المرشحة بقوة، 
قلبت ألمانيا النتيجة إلى فوز تاريخي في واحدة 
من أكبر مفاجآت كأس العالم.

نطحة زيدان – 2006
في آخر مباراة بمسيرته، فاجأ زين الدين زيدان 
العالم بطردٍ تاريخي بعد نطحه ماركو ماتيراتزي 
في نهائي كأس العالم.

تتويج إسبانيا الأول – 2010
هدف أندريس إنييستا في الدقيقة 116 
منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها، 
وكرّس هيمنة الجيل الذهبي.

إنجاز المغرب التاريخي – 2022
أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي 
يبلغ نصف نهائي كأس العالم، في إنجاز 
غير مسبوق ألهم الملايين حول العالم.
 
ميسي يرفع الكأس – 2022
بعد سنوات من الانتظار، حقق ليونيل ميسي 
حلمه الأكبر وقاد الأرجنتين إلى لقب عالمي
تاريخي في واحدة من أعظم نهائيات المونديال.

ما هي أعظم لحظة في تاريخ كأس العالم
بالنسبة لك؟
 
 
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