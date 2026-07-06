الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

رونالدو يردّ بعنف على منتقديه: "تحاولون قتلي منذ 23 عاماً"... ويكشف حقيقة اعتزاله

2026-07-06 | 06:26
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رونالدو يردّ بعنف على منتقديه: "تحاولون قتلي منذ 23 عاماً"... ويكشف حقيقة اعتزاله

في واحد من أكثر مؤتمراته الصحافية صراحةً وإثارةً، أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاماً، تصريحات نارية عشية المواجهة المرتقبة لمنتخب بلاده أمام إسبانيا في ثمن نهائي مونديال 2026.

ورفض رونالدو، الذي يخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته التاريخية، الخضوع لضغوط الإعلام، واضعاً حدّاً للشائعات وموجهاً رسائل حاسمة بشأن اعتزاله ومستواه الحالي والانتقادات المستمرة التي تلاحقه.

وعندما سُئل عن الضغوط التي يتعرض لها بعد تجاوزه سن الأربعين، وجّه رونالدو حديثه مباشرةً إلى أحد الصحافيين في القاعة قائلاً: "تحاولون قتلي منذ 23 عاماً، لكنكم رأيتم بالتأكيد أن الأمر لا يستحق العناء. إنه تضييع للوقت، ومع ذلك تستمرون في المحاولة. أنا أعرف وجوهكم جيداً، وأعلم أن هذا الصحافي تحديداً لا يحبني".

وأضاف رونالدو بروح التحدي: "أقول لكم شكراً على الهجمات التي تعرّضت لها بعد سن الأربعين. الانتقادات هي ما يدفعك للنمو والتطور".

وفي الوقت الذي أكد فيه رونالدو رسمياً أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له في كأس العالم، رفض تحديد موعد نهائي لاعتزاله اللعب دولياً، قائلاً بنبرة حاسمة: "سأعتزل عندما أريد أنا، وليس عندما تريدون أنتم. سواء كنت أساسياً أو على مقاعد البدلاء، فإن تأثيري لن يتغير. تكرار السؤال نفسه لن يفيد، ولا أريد تشتيت الانتباه عن الأهم، وهو مباراة الغد".

كما أظهر رونالدو واقعية واضحة بشأن لياقته البدنية الحالية، قائلاً بابتسامة: "لم أعد اللاعب الذي كنت عليه سابقاً، لكنني لا أبلي بلاءً سيئاً".

وتدعم الأرقام حديثه، إذ يتصدر قائمة هدافي البرتغال في البطولة الحالية برصيد 3 أهداف، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 976 هدفاً في مسيرته.

وعن مواجهة إسبانيا، التي لم تستقبل أي هدف في البطولة حتى الآن، قال رونالدو: "أياً كان ما سيحدث، سأغادر بضمير مرتاح بنسبة 1000%، لأنني قدمت كل شيء لكرة القدم وللحياة".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


رياضة

رونالدو

كريستيانو رونالدو

اعتزال رونالدو

برتغال

اسبانيا

كأس العالم.

وداع بالدموع... نيمار يعلن اعتزاله الدولي بعد سقوط البرازيل أمام النرويج (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-04-26

غوتيريش يدين "أعمال العنف" في مالي ويدعو إلى استجابة "دولية منسقة"

LBCI
أخبار دولية
2026-05-24

واشنطن ترى في تصريحات للأمين العام لحزب الله محاولة لنشر "الفوضى" في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2026-05-22

تأكيد أول حالة إيبولا في جنوب كيفو الواقع تحت سيطرة "إم 23" بالكونغو الديموقراطية

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-19

"تيار المستقبل" يردّ على ولايتي: تمسّك بـ"لبنان أولاً" ورفض للوصاية الإيرانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
04:48

وداع بالدموع... نيمار يعلن اعتزاله الدولي بعد سقوط البرازيل أمام النرويج (فيديو)

LBCI
رياضة
2026-07-02

المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟

LBCI
رياضة
2026-07-01

أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026

LBCI
رياضة
2026-07-01

الطابة بتعلّم...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-06-29

الشامي يفتتح ألبوم "هوية" بـ"أنا بعدك".. أغنية كلاسيكيّة وفيلم قصير من بطولة جينيفر عازار! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2026-03-18

توقف تدريجي لإنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي بعد انفجار

LBCI
فنّ
2026-07-01

نهب مبلغ طائل وذهب... تفاصيل سرقة منزل منى واصف تُكشف إلى العلن

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-25

حمدان: دعم الجيش في أداء مهامه الطريق الوحيد لترسيخ الدولة وصون كرامة اللبنانيين وأمنهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أسابيع متوقعة قبل انسحاب الجيش الإسرائيليّ من منطقتين تجريبيتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من وراء لافتات Happy 4th of July على طرقات لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاميركيون احتفلوا بـ٢٥٠ على الاستقلال رغم الحر والعواصف الرعدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جولة الرالي الثانية من العام... هذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

جمعية بيروت ماراثون نظّمت سباقها بمشاركة داخلية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

٣ آباء و ٣ أبناء يمثلون نفس المنتخب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

يوميات مونديال القارة الاميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المغرب "قصة تاريخية" في كأس العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

LBCI
أمن وقضاء
11:46

بالصور - الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية لتصنيعها خلال عمليات دهم في الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
04:25

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على أكثر من 150 وسيلة قتالية في بلدة حداثا

LBCI
أخبار لبنان
11:46

مصدر دبلوماسيّ: نتنياهو وحكومته يواجهان ضغوطًا داخلية بسبب الإطار الثلاثيّ ومحاولات لتفادي مظهر المُجبر على الانسحاب من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:39

اندلاع حريق كبير في شقة سكنية داخل مبنى بشارع السارولا في الحمرا

LBCI
خبر عاجل
12:55

أ.ف.ب: نتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية "طلبت ضمّها" إلى إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
08:19

رئيس الأركان الإسرائيلي من مرتفعات قلعة الشقيف: على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:49

الراعي: “عوّض بسلامتك” إذا قلّ الوجود المسيحيّ ولبنان من دون الشيعة أي قيمة له؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More