رونالدو يردّ بعنف على منتقديه: "تحاولون قتلي منذ 23 عاماً"... ويكشف حقيقة اعتزاله

في واحد من أكثر مؤتمراته الصحافية صراحةً وإثارةً، أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاماً، تصريحات نارية عشية المواجهة المرتقبة لمنتخب بلاده أمام إسبانيا في ثمن نهائي مونديال 2026.



ورفض رونالدو، الذي يخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته التاريخية، الخضوع لضغوط الإعلام، واضعاً حدّاً للشائعات وموجهاً رسائل حاسمة بشأن اعتزاله ومستواه الحالي والانتقادات المستمرة التي تلاحقه.



وعندما سُئل عن الضغوط التي يتعرض لها بعد تجاوزه سن الأربعين، وجّه رونالدو حديثه مباشرةً إلى أحد الصحافيين في القاعة قائلاً: "تحاولون قتلي منذ 23 عاماً، لكنكم رأيتم بالتأكيد أن الأمر لا يستحق العناء. إنه تضييع للوقت، ومع ذلك تستمرون في المحاولة. أنا أعرف وجوهكم جيداً، وأعلم أن هذا الصحافي تحديداً لا يحبني".



وأضاف رونالدو بروح التحدي: "أقول لكم شكراً على الهجمات التي تعرّضت لها بعد سن الأربعين. الانتقادات هي ما يدفعك للنمو والتطور".



وفي الوقت الذي أكد فيه رونالدو رسمياً أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له في كأس العالم، رفض تحديد موعد نهائي لاعتزاله اللعب دولياً، قائلاً بنبرة حاسمة: "سأعتزل عندما أريد أنا، وليس عندما تريدون أنتم. سواء كنت أساسياً أو على مقاعد البدلاء، فإن تأثيري لن يتغير. تكرار السؤال نفسه لن يفيد، ولا أريد تشتيت الانتباه عن الأهم، وهو مباراة الغد".



كما أظهر رونالدو واقعية واضحة بشأن لياقته البدنية الحالية، قائلاً بابتسامة: "لم أعد اللاعب الذي كنت عليه سابقاً، لكنني لا أبلي بلاءً سيئاً".



وتدعم الأرقام حديثه، إذ يتصدر قائمة هدافي البرتغال في البطولة الحالية برصيد 3 أهداف، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 976 هدفاً في مسيرته.



وعن مواجهة إسبانيا، التي لم تستقبل أي هدف في البطولة حتى الآن، قال رونالدو: "أياً كان ما سيحدث، سأغادر بضمير مرتاح بنسبة 1000%، لأنني قدمت كل شيء لكرة القدم وللحياة".