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رياضة
قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين
2026-07-07 | 09:53
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قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين
يتواجه المنتخب المصري الليلة مع نظيره الأرجنتيني، حامل لقب النسخة الأخيرة، في مواجهة مرتقبة لحساب دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.
وتعدّ هذه المباراة محطّةً تاريخيّةً في مسيرة الفراعنة المونديالية، حيث يسعى أبناء النيل لتخطّي عقبة بطل العالم.
إذ يسعى المنتخب المصري في هذه المواجهة إلى صناعة التاريخ وكتابة سطر جديد في سجلّات المونديال
ورغم صعوبة المهمّة أمام بطل العالم، فإنّ الحماس المصريّ يبدو في أعلى مستوياته لتفجير مفاجأة مدويّة قد تُغيّر مسار البطولة.
وقبل أن تنطلق صافرة البداية على أرضية الملعب، لا بدّ من إجراء قراءة للغة الأرقام والإحصائيات الهجومية للمنتخبَين، للإضاءة على الفوارق الرقمية بين الفريقين.
فقد أظهر المنتخب الأرجنتيني شراسة هجومية وتركيزاً عالياً أمام مرمى المنافسين خلال الأدوار الأولى.
وتشير الإحصائيات إلى أنّ لاعبي الأرجنتين قاموا بـ 57 محاولة هجومية، نجحوا في توجيه 27 تسديدة منها بدقة بين القائمين والعارضة.
هذا التركيز العالي أسفر عن تسجيل 11 هدفاً، وهو ما يمنح الأرجنتين نسبة فاعلية هجومية قوية بلغت حوالي 19 في المئة، ما يعكس قدرة "التانغو" على تحويل أشباه الفرص إلى أهداف.
أمّا المنتخب المصري فتميّز بغزارة هجومية واضحة ومحاولات مستمرّة للوصول إلى مناطق جزاء الخصوم.
وتفوّق الفراعنة في عدد المحاولات الإجمالية بـ 62 محاولة.
ومع ذلك، افتقد الهجوم المصريّ الى الحسم، إذ جاءت 17 تسديدة فقط منها على المرمى، واستقرّت 6 أهداف في الشباك.
هذه الأرقام تضع نسبة الفاعلية الهجومية لمصر عند حاجز 10 في المئة تقريباً، وهو مؤشّر يوضح حاجة الفراعنة لتطوير أدائهم التهديفي للنجاح في اختراق الدفاعات الأرجنتينية الحصينة.
ولكن، تبقى القلوب مترقّبة لأي مفاجأة قد يرسمها المنتخب المصري، نظراً للإنجازات التاريخية التي صنعها في النسخة الحالية من المونديال.
فقد كسرت مصر عقدتها المونديالية بتحقيقها فوزها الأول في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، كما تأهّلت لأول مرة إلى دور الـ16، وذلك بعد تغلّبه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح.
المصدر
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