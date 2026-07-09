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رياضة
بعد تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني... ديشان: منافسنا المغرب وليس الحكم
2026-07-09 | 09:48
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بعد تعيين طاقم تحكيم أرجنتيني... ديشان: منافسنا المغرب وليس الحكم
أكد مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، ثقته بطاقم التحكيم المكلّف بإدارة مواجهة فرنسا والمغرب، مشدداً على أن تركيز منتخبه ينصب بالكامل على المنافس داخل الملعب، وليس على الجدل الدائر بشأن التحكيم في كأس العالم.
وجاءت تصريحات ديشان خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو لإدارة اللقاء، بمساعدة مواطنيه خوان بابلو بيلاتي وغابرييل تشادي.
وقال: "لا يمكننا فعل شيء حيال اختيار الحكام، لذلك أختار أن أثق بهم"، معرباً عن أمله في أن يقدم طاقم التحكيم أداءً جيداً.
وأضاف المدرب الفرنسي أن ما يشغله أكثر من أي حديث عن التحكيم هو قوة المنتخب المغربي، مشيراً إلى أن "أسود الأطلس" يملكون لاعبين موهوبين ويعرفون الكرة الفرنسية جيداً.
كما اعتبر أن قرارات الحكام ستبقى دائماً محل نقاش، لكن تقييمها يختلف باختلاف الطرف المتأثر بها، مؤكداً: "بالنسبة لي، المنافس هو المغرب، وليس الحكم. الحكم موجود لتطبيق قوانين اللعبة بأكبر قدر ممكن من العدالة."
وتأتي تصريحات ديشان في ظل استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية خلال البطولة، لا سيما بعد احتجاج الاتحاد المصري على بعض القرارات التي رافقت مواجهة مصر والأرجنتين، ومطالبته الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بفتح تحقيق، وسط مخاوف من تكرار حالات تحكيمية مثيرة للجدل في المباريات المقبلة.
المصدر
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