لأول مرة في تاريخ كأس العالم... عرض ضخم بين شوطي النهائي يجمع جاستن بيبر ومادونا وشاكيرا وBTS

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إقامة أول عرض موسيقي في استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم، المقرر في 19 تموز على ملعب نيويورك–نيوجيرسي، بمشاركة جاستن بيبر، ومادونا، وشاكيرا، وفرقة BTS.



كما سيشارك في الحفل الفنان النيجيري بورنا بوي، والمدير الموسيقي غوستافو دوداميل، وجوقة PS22، بمشاركة فرقة Coldplay.



ويهدف العرض إلى دعم صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، الذي يسعى إلى توسيع فرص التعليم والرياضة للأطفال حول العالم. وقد جمع الصندوق حتى الآن أكثر من 50 مليون دولار، ويطمح إلى الوصول إلى 100 مليون دولار بنهاية البطولة، على أن يُخصَّص دولار واحد من ثمن كل تذكرة لمباريات كأس العالم لدعم الصندوق.



وقال جاستن بيبر إن كأس العالم يجمع العالم بطريقة لا يحققها أي حدث آخر، معرباً عن سعادته بالمشاركة في عرض يساهم في توسيع فرص حصول الأطفال على التعليم.



بدوره، أكد بورنا بوي أن مشاركته في أول عرض بين شوطي نهائي كأس العالم تمثل شرفاً كبيراً، مشيراً إلى أن الحدث لا يحتفي بكرة القدم والثقافة فحسب، بل يدعم أيضاً توفير فرص تعليمية للأطفال.



وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن العرض، الذي أشرف على تنسيقه كريس مارتن نجم فرقة Coldplay، سيجمع بين كرة القدم والموسيقى والقيم المشتركة، وسيترك إرثاً يتجاوز صافرة نهاية المباراة.