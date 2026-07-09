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رياضة
حسام حسن مستمر على رأس منتخب مصر بعد مونديال 2026
2026-07-09 | 10:39
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حسام حسن مستمر على رأس منتخب مصر بعد مونديال 2026
سيواصل المدرب حسام حسن قيادة المنتخب المصري، وفق ما أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، بعد يوم واحد من خروج "الفراعنة" من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026.
وأعلن أبو ريدة موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد عقد حسن، إضافة إلى استمرار إبراهيم حسن في منصب مدير المنتخب، وذلك في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية، بحسب تعبيره.
وأوضح رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد خلال اجتماعه المقبل، فور عودة بعثة المنتخب الوطني إلى مصر.
وودع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي، بعدما كان قريبا من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، عقب تقدمه على الأرجنتين 2-0 حتى الدقيقة 79، قبل أن يسجل أبطال العالم ثلاثة أهداف متأخرة ويحسموا التأهل.
وكانت الخسارة أمام الأرجنتين الأولى لمصر في البطولة، بعدما أنهى المنتخب دور المجموعات في المركز الثاني خلف بلجيكا، إثر تحقيقه فوزا وتعادلين، ثم تجاوز أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
ونجح حسام حسن في قيادة مصر إلى تحقيق أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، إضافة إلى بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.
وتولى المدرب البالغ 59 عاما تدريب المنتخب المصري في شباط/فبراير 2024، وقاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، ثم إلى التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
*
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رياضة
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فساد المونديال.
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