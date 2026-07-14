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الأرجنتين وإنكلترا... من حرب الفوكلاند إلى صدام المونديال
2026-07-14 | 04:48
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الأرجنتين وإنكلترا... من حرب الفوكلاند إلى صدام المونديال
تتّجه أنظار عشاق كرة القدم، الأربعاء المقبل، إلى ملعب مرسيدس-بنز في مدينة أتلانتا الأميركية، حيث يلتقي منتخبا الأرجنتين وإنكلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.
لكن هذه المواجهة ليست مجرد خطوة نحو المباراة النهائية، بل تمثل امتدادًا لإحدى أكثر المنافسات سخونة في تاريخ كرة القدم، والتي تحمل في طياتها إرثًا سياسيًا يعود إلى حرب الفوكلاند.
ويعود التوتر بين البلدين إلى ربيع عام 1982، حين اندلعت حرب استمرت أقل من ثلاثة أشهر بسبب النزاع على الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، والتي تسيطر عليها بريطانيا منذ عام 1833. وتُعرف هذه الجزر باسم "الفوكلاند" في بريطانيا، فيما تطلق عليها الأرجنتين اسم "لاس مالفيناس".
وبدأت الحرب باجتياح القوات الأرجنتينية للجزر، التي تعتبرها بوينس آيرس جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، قبل أن تنتهي باستسلام الأرجنتين واستمرار السيطرة البريطانية على الأرخبيل ذي الأهمية الاستراتيجية والغني بالموارد الطبيعية.
وأسفرت الحرب عن مقتل 645 أرجنتينيًا و255 بريطانيًا، لتترك جرحًا عميقًا في ذاكرة البلدين.
وبعد أربع سنوات فقط، التقى المنتخبان في ربع نهائي كأس العالم 1986 في المكسيك، في مباراة تحولت إلى واحدة من أشهر مباريات تاريخ البطولة، بفضل الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا.
ولم تكن تلك المواجهة مجرد مباراة كرة قدم، بل حملت أبعادًا وطنية وسياسية واضحة، خاصة لدى اللاعبين الأرجنتينيين الذين كان لبعضهم أقارب شاركوا في حرب الفوكلاند.
وفي تلك الليلة التاريخية، قاد مارادونا منتخب بلاده إلى الفوز بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدفين دخلا تاريخ اللعبة؛ الأول بيده في اللقطة الشهيرة التي عُرفت باسم "يد الله"، ووصفه لاحقًا بأنه كان "أشبه بسرقة محفظة رجل إنكليزي"، فيما جاء الهدف الثاني بعد مراوغة أسطورية انطلق فيها من منتصف الملعب، ليُخلد لاحقًا باسم "هدف القرن".
واليوم، وبعد أكثر من أربعة عقود على حرب الفوكلاند، يتجدد الموعد بين المنتخبين على الأراضي الأميركية، لكن هذه المرة في نصف نهائي مونديال 2026.
وتكتسب المواجهة أهمية إضافية، إذ تشهد أول لقاء بين ليونيل ميسي ومنتخب إنكلترا في بطولة كأس العالم، وسط ترقب عالمي لمعرفة من سيكتب الفصل الجديد من واحدة من أكثر المواجهات إثارةً في تاريخ اللعبة، حيث يمتزج الإرث السياسي بالعراقة الكروية.
المصدر
*
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رياضة
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