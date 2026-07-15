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رياضة
الصافرة العربية تصنع التاريخ... حكام عرب في المربع الذهبي لمونديال 2026
2026-07-15 | 06:27
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الصافرة العربية تصنع التاريخ... حكام عرب في المربع الذهبي لمونديال 2026
في إنجاز تاريخي غير مسبوق، فرض التحكيم العربي حضوره في الأدوار الحاسمة من كأس العالم 2026، بعدما أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة المختصرة للحكام المرشحين لإدارة مباريات الدور نصف النهائي، والنهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وضمّت القائمة، التي اقتصرت على 13 حكم ساحة من مختلف أنحاء العالم، اسمين عربيين بارزين هما الحكم الأردني أدهم مخادمة والحكم المغربي جلال جيد، في تأكيد جديد على المكانة التي باتت تحتلها الصافرة العربية على الساحة الدولية، وثقة "فيفا" بقدرة الحكام العرب على إدارة أكبر المباريات وأكثرها حساسية.
وجاء اختيار مخادمة وجيد بعد المستويات المميزة التي قدماها خلال البطولة، إذ لفت أدهم مخادمة الأنظار بإدارته الناجحة لمواجهة بلجيكا والولايات المتحدة في دور الـ16، وهو الأداء الذي أهّله لدخول قائمة النخبة المرشحة لإدارة مباريات المربع الذهبي أو المباراة النهائية.
كما يبرز اسم عربي آخر هو إسماعيل الفاتح، الحكم الأميركي من أصول مغربية، الذي يمثل اتحاد الكونكاكاف. ولم يقتصر حضوره على التواجد ضمن قائمة النخبة، بل نال ثقة "فيفا" لإدارة المواجهة المرتقبة بين إنكلترا والأرجنتين في نصف النهائي، إحدى أبرز كلاسيكيات كرة القدم العالمية.
وجاء تكليف الفاتح بعد نجاحه في إدارة ثلاث مباريات قوية خلال الأدوار السابقة، جمعت اليابان وهولندا، وإسبانيا والأوروغواي، والبرازيل والنرويج، ليؤكد أن الحكام العرب باتوا عنصرًا أساسيًا في إدارة أهم مباريات البطولة، وأن حضورهم في كأس العالم لم يعد استثنائيًا، بل أصبح انعكاسًا لتطور مستوى التحكيم العربي وثقة الاتحاد الدولي بكفاءاته.
المصدر
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رياضة
جلال جيد
ادهم مخادمة
حكم مغربي
حكم اردني
نصف نهائي
كأس العالم
مونديال.
الأرجنتين وإنكلترا... من حرب الفوكلاند إلى صدام المونديال
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