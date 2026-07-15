الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الصافرة العربية تصنع التاريخ... حكام عرب في المربع الذهبي لمونديال 2026

2026-07-15 | 06:27
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الصافرة العربية تصنع التاريخ... حكام عرب في المربع الذهبي لمونديال 2026

في إنجاز تاريخي غير مسبوق، فرض التحكيم العربي حضوره في الأدوار الحاسمة من كأس العالم 2026، بعدما أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة المختصرة للحكام المرشحين لإدارة مباريات الدور نصف النهائي، والنهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وضمّت القائمة، التي اقتصرت على 13 حكم ساحة من مختلف أنحاء العالم، اسمين عربيين بارزين هما الحكم الأردني أدهم مخادمة والحكم المغربي جلال جيد، في تأكيد جديد على المكانة التي باتت تحتلها الصافرة العربية على الساحة الدولية، وثقة "فيفا" بقدرة الحكام العرب على إدارة أكبر المباريات وأكثرها حساسية.

وجاء اختيار مخادمة وجيد بعد المستويات المميزة التي قدماها خلال البطولة، إذ لفت أدهم مخادمة الأنظار بإدارته الناجحة لمواجهة بلجيكا والولايات المتحدة في دور الـ16، وهو الأداء الذي أهّله لدخول قائمة النخبة المرشحة لإدارة مباريات المربع الذهبي أو المباراة النهائية.

كما يبرز اسم عربي آخر هو إسماعيل الفاتح، الحكم الأميركي من أصول مغربية، الذي يمثل اتحاد الكونكاكاف. ولم يقتصر حضوره على التواجد ضمن قائمة النخبة، بل نال ثقة "فيفا" لإدارة المواجهة المرتقبة بين إنكلترا والأرجنتين في نصف النهائي، إحدى أبرز كلاسيكيات كرة القدم العالمية.

وجاء تكليف الفاتح بعد نجاحه في إدارة ثلاث مباريات قوية خلال الأدوار السابقة، جمعت اليابان وهولندا، وإسبانيا والأوروغواي، والبرازيل والنرويج، ليؤكد أن الحكام العرب باتوا عنصرًا أساسيًا في إدارة أهم مباريات البطولة، وأن حضورهم في كأس العالم لم يعد استثنائيًا، بل أصبح انعكاسًا لتطور مستوى التحكيم العربي وثقة الاتحاد الدولي بكفاءاته.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


رياضة

جلال جيد

ادهم مخادمة

حكم مغربي

حكم اردني

نصف نهائي

كأس العالم

مونديال.

الأرجنتين وإنكلترا... من حرب الفوكلاند إلى صدام المونديال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-05-30

عبد الله ياسين: ارادة تصنع التاريخ للبنان

LBCI
رياضة
2026-05-18

منتخب إيران يغادر إلى تركيا تحضيرا لمونديال 2026

LBCI
رياضة
2026-06-23

صراع الحذاء الذهبي يشتعل في مونديال 2026… ميسي ومبابي وهالاند في سباق تاريخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-04

مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-07-14

الأرجنتين وإنكلترا... من حرب الفوكلاند إلى صدام المونديال

LBCI
رياضة
2026-07-12

هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس

LBCI
رياضة
2026-07-11

المدير الفني لمنتخب الأرجنتين: "سويسرا خصم عنيد وهناك من لا يريد فوزنا"

LBCI
رياضة
2026-07-10

فرنسا احتفلت بدل أن تحترق... ليلة هادئة بعد التأهل إلى نصف النهائي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-14

الرئيس سعد الحريري: نحن لا ننكسر لأن مشروعنا مشروع رفيق الحريري رؤية وايمان بأن لبنان ينهض مهما وقع ومشروعنا يبقى طالما انتم باقو

LBCI
أخبار دولية
2026-06-15

الداخلية السورية تحذر من ممارسات انتقامية وسط احتجاجات تطالب بمحاسبة موالين للأسد

LBCI
أمن وقضاء
08:51

انتحل صفة أمن دولة لسلب ضحاياه… هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أخبار لبنان
08:08

المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:11

اعتصام أمام مجلس النواب دعمًا للمدرسة الرسمية ومطالبة بإنصاف الأساتذة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

جلسة تشريعية حافلة... إليكم أبرز ما جرى في مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

اجتماعات لبنانية-سورية في دمشق... هل تُفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي؟

LBCI
أمن وقضاء
07:55

بعبدا تواكب اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية في روما

LBCI
أخبار دولية
07:51

الجولة السادسة من المفاوضات في روما انتهت... فماذا عن الأجواء اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:25

بعبدا تتجهز ليوم جديد من المفاوضات في روما... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:20

الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تُستكمل في روما اليوم...

LBCI
أخبار دولية
00:34

ترامب: الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 15-7-2026

LBCI
خبر عاجل
12:27

ترامب: اتصلت بي دول مختلفة وقالت إنها ترغب في الاستثمار في أميركا بدلا من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ودول خليجية ستستثمر في أميركا وأعتقد أن هذا أفضل

LBCI
أخبار لبنان
08:08

المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر

LBCI
خبر عاجل
12:30

ترامب: أعتقد أنه سيتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا

LBCI
صحف اليوم
00:05

طرح أميركي لحلّ وسط في ملف "المناطق التجريبية" (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار دولية
11:12

ترامب: قررت استبدال رسوم أميركية 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية

LBCI
خبر عاجل
12:57

معلومات للـLBCI: الجانب الإسرائيلي طلب خلال مفاوضات روما الاستفسار حول تفاصيل متعلقة بتنفيذ المناطق التجريبية ولبنان سيرد على هذه الإستفسارات في جلسة الأربعاء

LBCI
خبر عاجل
14:01

رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: محادثات لبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة وستستمر غدا الأربعاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More