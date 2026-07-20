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ليلة المجد الإسباني… توريس يقود إسبانيا إلى لقبها العالمي الثاني

2026-07-20 | 05:20
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ليلة المجد الإسباني… توريس يقود إسبانيا إلى لقبها العالمي الثاني

تُوّج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، في نهائي امتد إلى الأشواط الإضافية. وحسم فيران توريس المواجهة بهدف في الدقيقة 106، مستفيداً من تمريرة رأسية من البديل نيكو ويليامز، ليسدّد كرة قوية من مسافة قريبة في شباك الحارس إيميليانو مارتينيز.

وفرضت إسبانيا أفضلية واضحة على مجريات اللقاء، وخلقت الفرص الأخطر، في حين اعتمدت الأرجنتين على أسلوب دفاعي اتّسم بإضاعة الوقت وتعطيل اللعب. وتعقّدت مهمة حامل اللقب بعد طرد إنزو فرنانديز إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، فيما تألّق مارتينيز في أكثر من مناسبة، أبرزها تصدّيه لتسديدة من لامين يامال في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبهذا الانتصار، أضافت إسبانيا لقباً عالمياً ثانياً إلى خزائنها، بعد تتويجها الأول، كما أصبحت أول دولة في تاريخ كرة القدم تحمل لقبي كأس العالم للرجال والسيدات في الوقت نفسه. وجاء هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة قوية للمنتخب الإسباني، الذي تطوّر أداؤه تدريجياً خلال البطولة، قبل أن يتفوّق على فرنسا في نصف النهائي، ثم يحسم المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

أما الأرجنتين، ففشلت في الاحتفاظ بلقبها العالمي، في بطولة قد تكون الأخيرة للنجم ليونيل ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً. ونجح المنتخب الإسباني في الحدّ من خطورته، إذ اكتفى بتسديدة واحدة لم تكن على المرمى، لتنتهي مسيرة الأرجنتين في البطولة بالخسارة أمام منتخب استحق، وفقاً لمجريات المباراة، التتويج باللقب.
 
 
 
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