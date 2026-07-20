تقييم لاعبي نهائي كأس العالم… من صنع الفارق لإسبانيا؟

تُوّج المنتخب الإسباني بكأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية. وفي ما يلي تقييم لأداء لاعبي المنتخبين خلال المباراة، بحسب مراسل "بي بي سي سبورت" نيل جونستون.



إسبانيا



أوناي سيمون – 7/10: خرج من مرماه في الدقائق الأولى وكاد أن يتسبّب في خطأ خطير، قبل أن يستعيد توازنه ويساهم في تتويج إسبانيا باللقب العالمي.



مارك كوكوريلا – 7/10: تقدّم إلى الأمام في أكثر من مناسبة، وكاد أن يسجّل في الشوط الأول بتسديدة مرّت بجوار القائم.



إيمريك لابورت – 7/10: واصل تألّقه الدفاعي وكان صخرة في الخط الخلفي، ليساهم في خروج إسبانيا بشباك نظيفة للمرة السابعة في ثماني مباريات.



باو كوبارسي – 8/10: قدّم أداءً هادئاً ومميّزاً في الدفاع، وأصبح ثاني لاعب، منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 1966، ينجح في إتمام أكثر من 100 تمريرة في نهائي كأس العالم.



بيدرو بورو – 7/10: واصل مستواه القوي منذ نصف النهائي، وكان له دور في الهجمة التي أسفرت عن هدف الفوز.



فابيان رويز – 7/10: بذل جهداً كبيراً في خط الوسط، في ظل معاناة الأرجنتين لفرض سيطرتها على المباراة.



رودري – 7/10: قدّم أداءً متّزناً في خط الوسط وقاد منتخب بلاده نحو أول لقب عالمي منذ عام 2010.



أليكس باينا – 7/10: تحرّك بشكل جيد وسبّب إزعاجاً لدفاع الأرجنتين.



داني أولمو – 7/10: صنع الفرص وقدّم أداءً مؤثّراً في ليلة جديدة من ليالي المجد للكرة الإسبانية.



لامين يامال – 7/10: أنهى البطولة متوّجاً بكأس العالم في سنّ الـ19، وكان صاحب أول فرصة خطيرة في النهائي بعدما وجد مساحة داخل منطقة الجزاء.



ميكيل أويارزابال – 7/10: كان مؤثّراً في هجوم إسبانيا، لكنه عانى من الرقابة لفترات طويلة، وأنهى البطولة هدّافاً لمنتخب بلاده برصيد خمسة أهداف.



البدلاء: بيدري 7/10، فيران توريس 8/10، نيكو ويليامز 9/10، ميكيل ميرينو 6/10، إريك غارسيا 6/10، مارتن زوبيميندي 6/10.



وكان نيكو ويليامز أبرز بدلاء إسبانيا، بعدما أحدث فارقاً واضحاً منذ دخوله وشارك بشكل كبير في صناعة هدف التتويج، فيما سجّل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الأشواط الإضافية ليحسم اللقب لبلاده.



الأرجنتين



إيميليانو مارتينيز – 6/10: تصدّى بشكل رائع لركلة حرة من لامين يامال في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، لكنه لم يتمكّن من منع هدف الفوز.



نيكولاس تاليافيكو – 6/10: ساهم في الحدّ من خطورة إسبانيا لفترات طويلة، قبل أن تتراجع الأرجنتين بعد طرد أحد لاعبيها.



ليساندرو مارتينيز – 5/10: حصل على بطاقة صفراء بسبب تدخّل من الخلف على أويارزابال، ثم غادر الملعب مصاباً قبل نهاية الشوط الأول.



كريستيان روميرو – 6/10: ساهم في الحدّ من خطورة أويارزابال، هدّاف إسبانيا في البطولة، لكنه حصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض.



غونزالو مونتييل – 6/10: أظهر ردّ فعل سريعاً وأنقذ مرماه من هدف بعد عرضية منخفضة من داني أولمو.



نيكو غونزاليس – 5/10: استُبدل بين شوطي المباراة بعدما فشلت الأرجنتين في تسجيل أي تسديدة خلال الشوط الأول.



أليكسيس ماك أليستر – 5/10: أفلت من الحصول على بطاقة صفراء بعد تدخّل متأخّر على داني أولمو.



إنزو فرنانديز – 4/10: ارتكب تدخّلاً عنيفاً على باو كوبارسي، ما أدى إلى حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وطرده، ليصبح أول لاعب أرجنتيني يُطرد في كأس العالم منذ عام 2006.



رودريغو دي بول – 5/10: عانى من صعوبة في التأثير في مجريات المباراة واستُبدل في منتصف الشوط الثاني.



جوليان ألفاريز – 5/10: لم يتمكّن من فرض حضوره في مباراة كانت الأفضلية فيها للمنتخب الإسباني.



ليونيل ميسي – 6/10: إذا كانت هذه مشاركته الأخيرة في كأس العالم، فقد كانت نهاية حزينة لمسيرة أسطورة كرة القدم. عانى أمام الدفاع الإسباني وأنهى البطولة برصيد ثمانية أهداف، بفارق هدفين خلف الفرنسي كيليان مبابي.



البدلاء: نيكولاس أوتاميندي 5/10، لياندرو باريديس 3/10، ناهويل مولينا 5/10، فاكوندو ميدينا 4/10، جيوفاني سيميوني 4/10، ماركوس سينيسي 4/10.



وبحسب التقييمات، كان نيكو ويليامز اللاعب الأبرز في النهائي بتقييم 9/10، يليه زميلاه فيران توريس وباو كوبارسي بتقييم 8/10، فيما حصل إنزو فرنانديز على أدنى تقييم بين لاعبي التشكيلة الأساسية للأرجنتين، بعدما ساهم طرده في تعقيد مهمة منتخب بلاده.