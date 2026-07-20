وشم لوجه المدرّب وشعر وردي واعتزال مفاجئ... وعود نجوم إسبانيا تحت المجهر بعد التتويج بالمونديال

تتّجه الأنظار، بعد فوز إسبانيا بكأس العالم 2026، نحو نجوم المنتخب، ترقّباً لتنفيذ الوعود الجريئة التي قطعوها قبل التتويج باللقب.



وبين فرحة الفوز وطرافة الوعود، بات عدد من نجوم إسبانيا تحت مجهر الجماهير لمعرفة مدى جدّيتهم في تنفيذ رهاناتهم الغريبة.



فقد وضع اللاعب مارك كوكوريلا نفسه في موقف مثير، إذ تعهّد برسم وشم لوجه المدرّب لويس دي لا فوينتي على جسده في حال التتويج.



ولم يتوقّف عند هذا الحدّ، بل أعلن نيّته الاعتزال دولياً فوراً، وهو في سنّ الـ27، مؤكّداً أنّه "لا يمكن طلب المزيد بعد تحقيق اليورو والمونديال معاً".



أما النجم الشاب لامين يامال، فقد شارك بدوره في تحدّي الوعود عبر قناته على يوتيوب، متعهّداً بعدم حلاقة لحيته وشاربه لمدة ثلاثة أسابيع.



ويمثّل هذا التحدّي تغييراً لافتاً بالنسبة إلى المشجّعين الذين اعتادوا على ظهور يامال بوجه حليق منذ بداياته كلاعب محترف في سنّ الـ15، وسط تفاعل طريف من الجماهير عبر الإنترنت.



ولم يغب نجم خط الوسط غافي عن التحدّي، إذ صرّح لـRAC1 قبل البطولة قائلاً: "سأصبغ شعري بالكامل باللون الوردي إذا فزنا بكأس العالم".



ولم تكتفِ إسبانيا بإضافة النجمة المونديالية الثانية إلى قميصها، بل فتحت الباب أمام موجة جديدة من الحماس والترقّب بين جماهيرها. فالاحتفالات بدأت للتو، والشارع الرياضي ينتظر الآن معرفة مَن سيكون أول من يفي بوعده الطريف.