إسبانيا تهيمن على جوائز المونديال… ومبابي أول لاعب يُتوّج بالحذاء الذهبي مرتين

أصبح الفرنسي كيليان مبابي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يفوز بالحذاء الذهبي مرتين، بعدما تصدّر قائمة هدّافي نسخة 2026 برصيد 10 أهداف خلال ثماني مباريات، متفوّقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي. وكان مبابي قد تُوّج هدّافاً لمونديال قطر 2022 بعدما سجّل ثمانية أهداف، ليصبح أول لاعب يحرز الحذاء الذهبي في نسختين متتاليتين.



كما بات أول لاعب يسجّل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم منذ الألماني غيرد مولر عام 1970، فيما يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف خلال نسخة واحدة، خلف الفرنسي جوست فونتين والمجري شاندور كوتشيس.



وتجاوز مبابي ميسي ليصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم للرجال برصيد 22 هدفاً، بفارق هدف واحد عن النجم الأرجنتيني. وسجّل مبابي هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، ليرفع رصيده رغم خسارة فرنسا بنتيجة 6-4 وإنهائها البطولة في المركز الرابع.



وقال مبابي إنّ تسجيل هذا العدد من الأهداف يرفع اللاعب إلى مستوى جديد، لكنه أكّد أنّه كان يفضّل التخلّي عن لقب الهدّاف مقابل خوض المباراة النهائية. وجاء خلفه في ترتيب الهدّافين الإنجليزي جود بيلينغهام والنرويجي إيرلينغ هالاند برصيد سبعة أهداف لكل منهما، ثم الفرنسي عثمان ديمبيلي والإنجليزي هاري كين بستة أهداف.



الكرة الذهبية – رودري (إسبانيا)



حصل الإسباني رودري، نجم خط وسط مانشستر سيتي، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، بعد دوره البارز في قيادة منتخب بلاده إلى لقبه العالمي الثاني. وتُعدّ الجائزة ثالث تكريم فردي كبير في مسيرته، بعد فوزه بالكرة الذهبية عام 2023 وجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أوروبا 2024. وحصل ميسي على الكرة الفضية، فيما نال مبابي الكرة البرونزية.



القفاز الذهبي – أوناي سيمون (إسبانيا)



تُوّج حارس إسبانيا أوناي سيمون بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة، بعدما استقبل هدفاً واحداً فقط خلال ثماني مباريات. ونجح حارس أتلتيك بلباو في الحفاظ على نظافة شباكه في سبع مباريات، ولم تهتز شباكه سوى أمام البلجيكي شارل دي كيتيلاري في الدور ربع النهائي، ليكافئ ثقة المدرب لويس دي لا فوينتي بأداء قوي ساهم في تتويج إسبانيا باللقب.



أفضل لاعب شاب – باو كوبارسي (إسبانيا)



حصل المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي، لاعب برشلونة البالغ من العمر 19 عاماً، على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة. وكان كوبارسي عنصراً أساسياً في دفاع إسبانيا الذي استقبل هدفاً واحداً فقط طوال البطولة، كما نجح في الحدّ من خطورة الأرجنتين في النهائي، إذ اكتفت بتسديدتين من دون أي تسديدة على المرمى.



وشارك كوبارسي في جميع دقائق مباريات إسبانيا، ليساهم في تكرار إنجاز التتويج بكأس العالم الذي حققه المنتخب عام 2010 في جنوب أفريقيا>