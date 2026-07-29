عاصفة داخل كرة القدم العالمية… اعتراضات واسعة على خطة فيفا لبيع حصة من كأس العالم لمستثمرين

أثار مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص موجة انتقادات واسعة، بعدما انضم اتحاد كرة القدم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في رفض الخطة، معرباً عن قلقه من غياب الشفافية وآليات الحوكمة في اتخاذ القرار. وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه لم يتلقَّ حتى الآن تفاصيل رسمية حول المشروع، رغم اقتراب موعد حسم الاتحادات الأعضاء لمواقفها منه.



وبحسب المقترح، يعتزم فيفا بيع 20 بالمئة من شركة تجارية جديدة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار لتمويل مشاريع تطوير كرة القدم حول العالم. إلا أنّ الخطة أثارت استياء عدد من الاتحادات القارية، التي أكدت أنها علمت بها عبر وسائل الإعلام وليس من خلال القنوات الرسمية.



كما أبدى اتحاد الكونكاكاف اعتراضه على المشروع، معتبراً أن إطلاقه بهذه الطريقة يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، فيما حذّرت أوساط أوروبية من أن دخول المستثمرين قد يدفع مستقبلاً نحو توسيع كأس العالم بشكل أكبر أو زيادة وتيرة إقامته لتحقيق عوائد تجارية أعلى.



ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخطة بأنها تمثل محاولة لـ"بيع روح كرة القدم"، معلناً عقد اجتماع طارئ لبحث رد موحد قد يشمل اتخاذ إجراءات قانونية. كما انضمت أندية أوروبية وشخصيات سياسية إلى الانتقادات، معتبرة أنّ كأس العالم إرث رياضي عالمي لا ينبغي التعامل معه كأصل تجاري قابل للبيع، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير المشروع على مستقبل إدارة اللعبة عالمياً.