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ريال مدريد يتحرّك رسميّاً لضم رودري... والمفاوضات تبدأ مع مانشستر سيتي

2026-07-29 | 10:13
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ريال مدريد يتحرّك رسميّاً لضم رودري... والمفاوضات تبدأ مع مانشستر سيتي

بدأ نادي ريال مدريد تحرّكاته للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري (Rodri)، نجم مانشستر سيتي، في إطار سعيه إلى تعزيز خط وسطه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أجرى ريال مدريد أول اتصال مع مانشستر سيتي للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، وبدأت محادثات شفهية بين الناديين بشأن الصفقة. وأضاف أنّ رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز منح الضوء الأخضر للتحرّك نحو ضم رودري، بعدما ظلّ الباب مغلقاً أمام الصفقة خلال الأشهر الماضية.

وأشار رومانو إلى أنّ ريال مدريد أبدى استعداده لدفع أكثر من 50 مليون يورو لإتمام الصفقة، إلا أنّ المفاوضات تبدو معقّدة في ظل تمسّك مانشستر سيتي بخدمات اللاعب وسعيه إلى تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف عام 2027.

من جهته، سبق لرودري أن أبدى انفتاحه على فكرة العودة إلى الدوري الإسباني، ولم يستبعد إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، ما يعزّز التكهنات بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويُعدّ رودري أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا وعنصراً أساسياً في صفوف مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، ما يجعل حسم الصفقة أحد أبرز الملفات التي قد تشهدها سوق الانتقالات الصيفية.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


رياضة

ريال مدريد

كرة قدم

رودري

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