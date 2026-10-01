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رياضة
رونالدو يغادر معسكر منتخب البرتغال: "سأكشف الأسباب في الوقت المناسب"
2026-10-01 | 12:13
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رونالدو يغادر معسكر منتخب البرتغال: "سأكشف الأسباب في الوقت المناسب"
أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مغادرته معسكر منتخب بلاده، في خطوة قال إنّها جاءت بعد المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب، وعقب محادثة أجراها مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.
وأوضح رونالدو، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه سيكشف في الوقت المناسب للشعب البرتغالي الأسباب التي دفعته إلى مغادرة المنتخب، مؤكداً أنّ الأخير لطالما كرّس له جهوده.
وفي ختام رسالته، تمنى رونالدو التوفيق للمنتخب البرتغالي ولجميع زملائه، من دون استثناء.
المصدر
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رياضة
رونالدو يغادر البرتغال
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