اللجنة المنظمة السعودية: الاستعدادات لإقامة بطولة كأس آسيا لكرة القدم تسير وفق الخطة

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027 في السعودية أن الاستعدادات لإقامة البطولة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، على الرغم من الشكوك المحيطة بشأن الأحداث الرياضية في المملكة في أعقاب الهجمات الأخيرة.



وقالت اللجنة المنظمة في بيان: "التحضيرات تتواصل في مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية وفق البرنامج الزمني المعتمد، بما يشمل جاهزية المنشآت والمرافق والخدمات المصاحبة".



وأشار البيان إلى أن البطولة لا تزال على المسار الصحيح لاستضافتها في الفترة من السابع من كانون الثاني إلى الخامس من شباط 2027.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة إن الاتحاد "ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار" بشأن تأجيل البطولة.