أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
اللجنة المنظمة السعودية: الاستعدادات لإقامة بطولة كأس آسيا لكرة القدم تسير وفق الخطة
2026-10-16 | 02:17
شارك
0
min
اللجنة المنظمة السعودية: الاستعدادات لإقامة بطولة كأس آسيا لكرة القدم تسير وفق الخطة
أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027 في السعودية أن الاستعدادات لإقامة البطولة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، على الرغم من الشكوك المحيطة بشأن الأحداث الرياضية في المملكة في أعقاب الهجمات الأخيرة.
وقالت اللجنة المنظمة في بيان: "التحضيرات تتواصل في مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية وفق البرنامج الزمني المعتمد، بما يشمل جاهزية المنشآت والمرافق والخدمات المصاحبة".
وأشار البيان إلى أن البطولة لا تزال على المسار الصحيح لاستضافتها في الفترة من السابع من كانون الثاني إلى الخامس من شباط 2027.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة إن الاتحاد "ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار" بشأن تأجيل البطولة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار دولية
رياضة
السعودية
كأس آسيا
لبنان بطلاً… والناشئون يصنعون التاريخ!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:04
السعودية: الاستعدادات لاستضافة كأس آسيا 2027 تسير وفق الخطة
آخر الأخبار
01:04
السعودية: الاستعدادات لاستضافة كأس آسيا 2027 تسير وفق الخطة
0
خبر عاجل
2026-07-19
إسبانيا تهزم الأرجنتين 1-صفر وتحرز لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها
خبر عاجل
2026-07-19
إسبانيا تهزم الأرجنتين 1-صفر وتحرز لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها
0
آخر الأخبار
2026-08-31
انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة
آخر الأخبار
2026-08-31
انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة
0
آخر الأخبار
2026-08-01
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: القيادة الحالية للفيفا فقدت ثقتنا وثقة العديد من الأعضاء الآخرين في أسرة كرة القدم
آخر الأخبار
2026-08-01
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: القيادة الحالية للفيفا فقدت ثقتنا وثقة العديد من الأعضاء الآخرين في أسرة كرة القدم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2026-10-07
لبنان بطلاً… والناشئون يصنعون التاريخ!
رياضة
2026-10-07
لبنان بطلاً… والناشئون يصنعون التاريخ!
0
رياضة
2026-10-06
هل يعود رونالدو لمنتخب البرتغال؟ بيان مفاجئ بعد إعلان اعتزاله: "أتحمّل العقوبة"
رياضة
2026-10-06
هل يعود رونالدو لمنتخب البرتغال؟ بيان مفاجئ بعد إعلان اعتزاله: "أتحمّل العقوبة"
0
رياضة
2026-10-01
رونالدو يغادر معسكر منتخب البرتغال: "سأكشف الأسباب في الوقت المناسب"
رياضة
2026-10-01
رونالدو يغادر معسكر منتخب البرتغال: "سأكشف الأسباب في الوقت المناسب"
0
رياضة
2026-09-28
لاعب نادي برشلونة غافي يفتح قلبه: "أريد زيارة طبيب نفسي"
رياضة
2026-09-28
لاعب نادي برشلونة غافي يفتح قلبه: "أريد زيارة طبيب نفسي"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2026-07-04
ما موقف السفير المصري في لبنان من التأهل التاريخي لمنتخب بلاده إلى الدور الـ16 من كأس العالم؟
رياضة
2026-07-04
ما موقف السفير المصري في لبنان من التأهل التاريخي لمنتخب بلاده إلى الدور الـ16 من كأس العالم؟
0
فنّ
2026-10-12
عندما تتحدث السمفونيات بلغة الجذور: احتفالية غلمية تفتح أفق "العالم الجديد" مع المايسترو بعلبكي (صور)
فنّ
2026-10-12
عندما تتحدث السمفونيات بلغة الجذور: احتفالية غلمية تفتح أفق "العالم الجديد" مع المايسترو بعلبكي (صور)
0
صحة وتغذية
2026-10-13
نامت بأعراض "زكام"… واستيقظت بعد شهرين على كابوس صحي
صحة وتغذية
2026-10-13
نامت بأعراض "زكام"… واستيقظت بعد شهرين على كابوس صحي
0
أخبار دولية
2026-09-09
وزير الخارجية الأميركيّ: سنواصل خنق إيران اقتصاديًا
أخبار دولية
2026-09-09
وزير الخارجية الأميركيّ: سنواصل خنق إيران اقتصاديًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:07
ترامب عن الهجمات الأوكرانية المتجددة على مصافي النفط الروسية: إنّها مخزية
أخبار دولية
00:07
ترامب عن الهجمات الأوكرانية المتجددة على مصافي النفط الروسية: إنّها مخزية
0
أخبار دولية
16:10
مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
أخبار دولية
16:10
مؤسسة بسام فريحة للفنون تقدّم من أرض مشتركة… ثلاثة معارض لبنانية تروي حكاية الذاكرة والفن في قلب ابو ظبي
0
عالم الطبخ
14:27
البيف ترياكي على الطريقة اليابانية... وصفة شهية بلمسة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
14:27
البيف ترياكي على الطريقة اليابانية... وصفة شهية بلمسة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
14:22
تمديد حال الطوارئ في إسرائيل حتى آخر الشهر المقبل
أخبار دولية
14:22
تمديد حال الطوارئ في إسرائيل حتى آخر الشهر المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حكايات لبنان: هويّة وإرث لا يضيعان!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حكايات لبنان: هويّة وإرث لا يضيعان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارك تانك لبنان في الموسم الثاني يعود على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارك تانك لبنان في الموسم الثاني يعود على الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المعطيات المتوافرة عن الاتصال بين عون وروبيو وما الذي تطلبه واشنطن من الجانب اللبناني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المعطيات المتوافرة عن الاتصال بين عون وروبيو وما الذي تطلبه واشنطن من الجانب اللبناني؟
0
أخبار دولية
13:41
واشنطن تدرس استخدام أمّ القنابل ضد إيران
أخبار دولية
13:41
واشنطن تدرس استخدام أمّ القنابل ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مساعي التهدئة على الجبهة السعودية واليمينة تواجه تعثّرًا... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مساعي التهدئة على الجبهة السعودية واليمينة تواجه تعثّرًا... هذه التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
02:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
آخر الأخبار
02:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
خبر عاجل
05:26
النائب حسن فضل الله: أبلغنا السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة وعلى السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها
3
أخبار لبنان
13:00
عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
أخبار لبنان
13:00
عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
4
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
أخبار لبنان
05:40
قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان
5
اسرار
23:50
أسرار الصحف المحلية ١٦-١٠-٢٠٢٦
اسرار
23:50
أسرار الصحف المحلية ١٦-١٠-٢٠٢٦
6
فنّ
14:55
نانسي عجرم تعود إلى عالم "ما تيجي هنا" في كليب "بستفزك"… ماذا تغيّر بعد 12 عامًا؟
فنّ
14:55
نانسي عجرم تعود إلى عالم "ما تيجي هنا" في كليب "بستفزك"… ماذا تغيّر بعد 12 عامًا؟
7
أخبار لبنان
05:34
إخبار من النائب الحاج للتحقّق من مصدر الأموال المستخدمة في شراء عقارات في المتن الشمالي
أخبار لبنان
05:34
إخبار من النائب الحاج للتحقّق من مصدر الأموال المستخدمة في شراء عقارات في المتن الشمالي
8
أخبار دولية
07:12
أمطار غزيرة تضرب إسطنبول… سيول تجرف السيارات وتغمر الشوارع وتحذيرات من اشتداد الهطول
أخبار دولية
07:12
أمطار غزيرة تضرب إسطنبول… سيول تجرف السيارات وتغمر الشوارع وتحذيرات من اشتداد الهطول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More