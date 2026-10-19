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بالقمصان الوردية... رسالة مؤثّرة من لاعبي ريال مدريد وسيفيا في اليوم العالمي لسرطان الثدي: لا تستسلمي أبداً!

2026-10-19 | 03:34
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بالقمصان الوردية... رسالة مؤثّرة من لاعبي ريال مدريد وسيفيا في اليوم العالمي لسرطان الثدي: لا تستسلمي أبداً!

في لفتة تجسّد فيها الرياضة أسمى معاني التضامن الإنساني، شهدت الملاعب الإسبانية احتفالية خاصة تزامناً مع إحياء العالم لـ "اليوم العالمي لسرطان الثدي" الذي يصادف في 19 تشرين الأول. 

ودخل لاعبو فريقي ريال مدريد وسيفيا إلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" مرتدين قمصاناً استثنائية باللون الوردي، تحمل عبارة ملهمة تقول: "لا تستسلمي أبداً" (Never give up).

وتأتي هذه المبادرة المميزة في قلب "شهر تشرين الأول الوردي"، وهو الشهر العالمي المخصص للتوعية بسرطان الثدي، والذي يُضاء فيه العالم باللون الوردي لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابات والمصابين، وتكريم أرواح من رحلوا في هذه المعركة.

وقد لاقت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً وهتافات حماسية من الجماهير الحاضرة في المدرجات، في رسالة قوية تؤكد دور أندية كرة القدم الكبرى في تبنّي القضايا الإنسانية والصحية الكبرى، واستغلال شعبيتها لنشر الأمل وتذكير المجتمع بضرورة التكاتف في مواجهة هذا المرض.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


رياضة

بالقمصان الوردية

رسالة مؤثّرة

لاعبي ريال مدريد وسيفيا

اليوم العالمي لسرطان الثدي

لا تستسلمي أبداً.

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