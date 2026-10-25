أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
الكلاسيكو اليوم... كل ما يجب معرفته عن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد
2026-10-25 | 04:02
شارك
3
min
الكلاسيكو اليوم... كل ما يجب معرفته عن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الأحد، إلى ملعب "كامب نو"، حيث يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة جديدة ضمن الدوري الإسباني، في لقاء يجدد واحدة من أعرق المنافسات في تاريخ اللعبة. وتمتد جذور الكلاسيكو لأكثر من قرن، إذ يعود أول لقاء بين الفريقين إلى 13 أيار 1902، عندما فاز برشلونة بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن كأس التتويج، وهي البطولة التي سبقت كأس ملك إسبانيا. أما المواجهة الأولى بينهما في الدوري الإسباني، فأُقيمت عام 1929 وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1. ومنذ ذلك الحين، تحولت المنافسة إلى حدث عالمي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، وشهدت على مر السنوات صراعات بارزة، أبرزها المواجهة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وكذلك بين المدربين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو.
ولا تقتصر المنافسة بين الناديين على الجانب الرياضي، بل تحمل أبعادًا سياسية وثقافية عميقة، ترتبط بالتاريخ والعلاقة بين العاصمة مدريد وإقليم كتالونيا. فقد أصبح برشلونة، الذي تأسس عام 1899، رمزًا للهوية الكتالونية وتطلعات الاستقلال، في حين ارتبط ريال مدريد بالهوية الوطنية الإسبانية. وتجدد التوتر بين الناديين في السنوات الأخيرة، وسط تبادل الانتقادات والخلافات القانونية، خصوصًا في قضية "نيغريرا"، التي تتعلق باتهامات لبرشلونة بدفع أموال لشركة مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، بين عامي 2001 و2018، في محاولة مزعومة للتأثير على القرارات التحكيمية. وينفي النادي أن تكون تلك المدفوعات بهدف شراء قرارات الحكام، فيما طالب ريال مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستكمال التحقيق في القضية.
وعلى صعيد المواجهات المباشرة، يتساوى الفريقان في عدد الانتصارات الإجمالي، بواقع 106 انتصارات لكل منهما، مقابل 52 تعادلًا. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، حقق برشلونة 10 انتصارات مقابل تسعة لريال مدريد، فيما فاز النادي الكتالوني بست من آخر عشر مواجهات بينهما. ويدخل برشلونة المباراة مرشحًا أقوى للفوز، بعدما حقق تسعة انتصارات في أول تسع مباريات له في الدوري هذا الموسم، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث، متأخرًا بفارق ست نقاط، بعدما خسر مباراتين. ويسعى برشلونة إلى تحقيق انتصاره الثاني تواليًا في الكلاسيكو، بعد فوزه بنتيجة 2-0 في 10 أيار الماضي، وهي نتيجة ساعدته على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني.
المصدر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رياضة
الكلاسيكو
اليوم
الصراع التاريخي
برشلونة
ريال مدريد.
التالي
"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية
بعد إصابة أنهت موسمه المحتمل… كريستيانو رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-08-30
مدرب ريال مدريد يرشح هذا النجم لجائزة الكرة الذهبية: إليكم هويته
رياضة
2026-08-30
مدرب ريال مدريد يرشح هذا النجم لجائزة الكرة الذهبية: إليكم هويته
0
رياضة
2026-07-27
ريال مدريد يقترب من صفقة تاريخية... يان ديوماندي على أبواب "الملكي" مقابل 135 مليون يورو
رياضة
2026-07-27
ريال مدريد يقترب من صفقة تاريخية... يان ديوماندي على أبواب "الملكي" مقابل 135 مليون يورو
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-19
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-19
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
0
رياضة
2026-10-19
بالقمصان الوردية... رسالة مؤثّرة من لاعبي ريال مدريد وسيفيا في اليوم العالمي لسرطان الثدي: لا تستسلمي أبداً!
رياضة
2026-10-19
بالقمصان الوردية... رسالة مؤثّرة من لاعبي ريال مدريد وسيفيا في اليوم العالمي لسرطان الثدي: لا تستسلمي أبداً!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:23
"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية
أخبار لبنان
09:23
"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية
0
رياضة
03:50
بعد إصابة أنهت موسمه المحتمل… كريستيانو رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا
رياضة
03:50
بعد إصابة أنهت موسمه المحتمل… كريستيانو رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا
0
رياضة
2026-10-23
إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة… دعم آسيوي يقلب موازين انتخابات الفيفا
رياضة
2026-10-23
إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة… دعم آسيوي يقلب موازين انتخابات الفيفا
0
رياضة
2026-10-19
بالقمصان الوردية... رسالة مؤثّرة من لاعبي ريال مدريد وسيفيا في اليوم العالمي لسرطان الثدي: لا تستسلمي أبداً!
رياضة
2026-10-19
بالقمصان الوردية... رسالة مؤثّرة من لاعبي ريال مدريد وسيفيا في اليوم العالمي لسرطان الثدي: لا تستسلمي أبداً!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-08-16
تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟
أمن وقضاء
2026-08-16
تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟
0
أخبار لبنان
09:23
"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية
أخبار لبنان
09:23
"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-23
زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-23
زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي
0
أخبار لبنان
2026-04-27
الرئيس عون عرض مع منسى والحجار وهيكل الأوضاع الأمنية
أخبار لبنان
2026-04-27
الرئيس عون عرض مع منسى والحجار وهيكل الأوضاع الأمنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:23
"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية
أخبار لبنان
09:23
"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية
0
أخبار لبنان
09:17
ناصر الدين في افتتاح المؤتمر الصيدلي الـ27: الرئيس عون داعم للقطاع الصحي والدوائي
أخبار لبنان
09:17
ناصر الدين في افتتاح المؤتمر الصيدلي الـ27: الرئيس عون داعم للقطاع الصحي والدوائي
0
أخبار لبنان
08:50
فياض: تيار تقسيمي صاعد يمارس التمييز بين اللبنانيين ويخوض حربًا أهلية غير معلنة… والسلطة صامتة والقضاء منحاز
أخبار لبنان
08:50
فياض: تيار تقسيمي صاعد يمارس التمييز بين اللبنانيين ويخوض حربًا أهلية غير معلنة… والسلطة صامتة والقضاء منحاز
0
أخبار دولية
08:46
تشييع ضحايا هجوم الكرك في الأردن والسلطات تواصل البحث عن المهاجمين…
أخبار دولية
08:46
تشييع ضحايا هجوم الكرك في الأردن والسلطات تواصل البحث عن المهاجمين…
0
أخبار لبنان
06:59
الراعي يحذّر من التفريط بالأرض: ما نخسره اليوم قد لا يستطيع أبناؤنا استعادته غدًا… وحصر السلاح بيد الدولة شرط لقيام دولة عادلة
أخبار لبنان
06:59
الراعي يحذّر من التفريط بالأرض: ما نخسره اليوم قد لا يستطيع أبناؤنا استعادته غدًا… وحصر السلاح بيد الدولة شرط لقيام دولة عادلة
0
أخبار دولية
06:17
إيران تقول إن استئناف الحرب المحتمل لن يُغير مواقفها
أخبار دولية
06:17
إيران تقول إن استئناف الحرب المحتمل لن يُغير مواقفها
0
أخبار دولية
04:04
عراقجي يطالب بخروج القوات الأميركية من المنطقة
أخبار دولية
04:04
عراقجي يطالب بخروج القوات الأميركية من المنطقة
0
حال الطقس
13:46
حال الطقس
حال الطقس
13:46
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:52
الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله
صحف اليوم
00:52
الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله
2
حال الطقس
13:46
حال الطقس
حال الطقس
13:46
حال الطقس
3
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه
4
أخبار لبنان
12:39
مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-10-2026
أخبار لبنان
12:39
مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-10-2026
5
أخبار دولية
15:51
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتانياهو قبل أيام من الانتخابات
أخبار دولية
15:51
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتانياهو قبل أيام من الانتخابات
6
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة الكهرباء تهدّد بشلّ مؤسسات الدولة وخدماتها الأساسية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة الكهرباء تهدّد بشلّ مؤسسات الدولة وخدماتها الأساسية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:31
هجوم كنيسة الكرك يهزّ الأردن والملك: رح نورجيهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
هجوم كنيسة الكرك يهزّ الأردن والملك: رح نورجيهم!
8
أخبار دولية
12:47
الحوثيون يتهمون الرياض بشنّ غارات دامية في اليمن
أخبار دولية
12:47
الحوثيون يتهمون الرياض بشنّ غارات دامية في اليمن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More