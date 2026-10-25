أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الكلاسيكو اليوم... كل ما يجب معرفته عن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد

2026-10-25 | 04:02
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الكلاسيكو اليوم... كل ما يجب معرفته عن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الأحد، إلى ملعب "كامب نو"، حيث يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة جديدة ضمن الدوري الإسباني، في لقاء يجدد واحدة من أعرق المنافسات في تاريخ اللعبة. وتمتد جذور الكلاسيكو لأكثر من قرن، إذ يعود أول لقاء بين الفريقين إلى 13 أيار 1902، عندما فاز برشلونة بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن كأس التتويج، وهي البطولة التي سبقت كأس ملك إسبانيا. أما المواجهة الأولى بينهما في الدوري الإسباني، فأُقيمت عام 1929 وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1. ومنذ ذلك الحين، تحولت المنافسة إلى حدث عالمي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، وشهدت على مر السنوات صراعات بارزة، أبرزها المواجهة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وكذلك بين المدربين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو.

ولا تقتصر المنافسة بين الناديين على الجانب الرياضي، بل تحمل أبعادًا سياسية وثقافية عميقة، ترتبط بالتاريخ والعلاقة بين العاصمة مدريد وإقليم كتالونيا. فقد أصبح برشلونة، الذي تأسس عام 1899، رمزًا للهوية الكتالونية وتطلعات الاستقلال، في حين ارتبط ريال مدريد بالهوية الوطنية الإسبانية. وتجدد التوتر بين الناديين في السنوات الأخيرة، وسط تبادل الانتقادات والخلافات القانونية، خصوصًا في قضية "نيغريرا"، التي تتعلق باتهامات لبرشلونة بدفع أموال لشركة مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، بين عامي 2001 و2018، في محاولة مزعومة للتأثير على القرارات التحكيمية. وينفي النادي أن تكون تلك المدفوعات بهدف شراء قرارات الحكام، فيما طالب ريال مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستكمال التحقيق في القضية.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، يتساوى الفريقان في عدد الانتصارات الإجمالي، بواقع 106 انتصارات لكل منهما، مقابل 52 تعادلًا. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، حقق برشلونة 10 انتصارات مقابل تسعة لريال مدريد، فيما فاز النادي الكتالوني بست من آخر عشر مواجهات بينهما. ويدخل برشلونة المباراة مرشحًا أقوى للفوز، بعدما حقق تسعة انتصارات في أول تسع مباريات له في الدوري هذا الموسم، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث، متأخرًا بفارق ست نقاط، بعدما خسر مباراتين. ويسعى برشلونة إلى تحقيق انتصاره الثاني تواليًا في الكلاسيكو، بعد فوزه بنتيجة 2-0 في 10 أيار الماضي، وهي نتيجة ساعدته على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


رياضة

الكلاسيكو

اليوم

الصراع التاريخي

برشلونة

ريال مدريد.

LBCI التالي
"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية
بعد إصابة أنهت موسمه المحتمل… كريستيانو رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-08-30

مدرب ريال مدريد يرشح هذا النجم لجائزة الكرة الذهبية: إليكم هويته

LBCI
رياضة
2026-07-27

ريال مدريد يقترب من صفقة تاريخية... يان ديوماندي على أبواب "الملكي" مقابل 135 مليون يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-19

مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته

LBCI
رياضة
2026-10-19

بالقمصان الوردية... رسالة مؤثّرة من لاعبي ريال مدريد وسيفيا في اليوم العالمي لسرطان الثدي: لا تستسلمي أبداً!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

LBCI
رياضة
03:50

بعد إصابة أنهت موسمه المحتمل… كريستيانو رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا

LBCI
رياضة
2026-10-23

إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة… دعم آسيوي يقلب موازين انتخابات الفيفا

LBCI
رياضة
2026-10-19

بالقمصان الوردية... رسالة مؤثّرة من لاعبي ريال مدريد وسيفيا في اليوم العالمي لسرطان الثدي: لا تستسلمي أبداً!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-08-16

تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-23

زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-27

الرئيس عون عرض مع منسى والحجار وهيكل الأوضاع الأمنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
09:17

ناصر الدين في افتتاح المؤتمر الصيدلي الـ27: الرئيس عون داعم للقطاع الصحي والدوائي

LBCI
أخبار لبنان
08:50

فياض: تيار تقسيمي صاعد يمارس التمييز بين اللبنانيين ويخوض حربًا أهلية غير معلنة… والسلطة صامتة والقضاء منحاز

LBCI
أخبار دولية
08:46

تشييع ضحايا هجوم الكرك في الأردن والسلطات تواصل البحث عن المهاجمين…

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الراعي يحذّر من التفريط بالأرض: ما نخسره اليوم قد لا يستطيع أبناؤنا استعادته غدًا… وحصر السلاح بيد الدولة شرط لقيام دولة عادلة

LBCI
أخبار دولية
06:17

إيران تقول إن استئناف الحرب المحتمل لن يُغير مواقفها

LBCI
أخبار دولية
04:04

عراقجي يطالب بخروج القوات الأميركية من المنطقة

LBCI
حال الطقس
13:46

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:52

الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله

LBCI
حال الطقس
13:46

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه

LBCI
أخبار لبنان
12:39

مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-10-2026

LBCI
أخبار دولية
15:51

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتانياهو قبل أيام من الانتخابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة الكهرباء تهدّد بشلّ مؤسسات الدولة وخدماتها الأساسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هجوم كنيسة الكرك يهزّ الأردن والملك: رح نورجيهم!

LBCI
أخبار دولية
12:47

الحوثيون يتهمون الرياض بشنّ غارات دامية في اليمن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More