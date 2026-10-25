الكلاسيكو اليوم... كل ما يجب معرفته عن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الأحد، إلى ملعب "كامب نو"، حيث يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة جديدة ضمن الدوري الإسباني، في لقاء يجدد واحدة من أعرق المنافسات في تاريخ اللعبة. وتمتد جذور الكلاسيكو لأكثر من قرن، إذ يعود أول لقاء بين الفريقين إلى 13 أيار 1902، عندما فاز برشلونة بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن كأس التتويج، وهي البطولة التي سبقت كأس ملك إسبانيا. أما المواجهة الأولى بينهما في الدوري الإسباني، فأُقيمت عام 1929 وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1. ومنذ ذلك الحين، تحولت المنافسة إلى حدث عالمي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، وشهدت على مر السنوات صراعات بارزة، أبرزها المواجهة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وكذلك بين المدربين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو.



ولا تقتصر المنافسة بين الناديين على الجانب الرياضي، بل تحمل أبعادًا سياسية وثقافية عميقة، ترتبط بالتاريخ والعلاقة بين العاصمة مدريد وإقليم كتالونيا. فقد أصبح برشلونة، الذي تأسس عام 1899، رمزًا للهوية الكتالونية وتطلعات الاستقلال، في حين ارتبط ريال مدريد بالهوية الوطنية الإسبانية. وتجدد التوتر بين الناديين في السنوات الأخيرة، وسط تبادل الانتقادات والخلافات القانونية، خصوصًا في قضية "نيغريرا"، التي تتعلق باتهامات لبرشلونة بدفع أموال لشركة مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، بين عامي 2001 و2018، في محاولة مزعومة للتأثير على القرارات التحكيمية. وينفي النادي أن تكون تلك المدفوعات بهدف شراء قرارات الحكام، فيما طالب ريال مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستكمال التحقيق في القضية.



وعلى صعيد المواجهات المباشرة، يتساوى الفريقان في عدد الانتصارات الإجمالي، بواقع 106 انتصارات لكل منهما، مقابل 52 تعادلًا. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، حقق برشلونة 10 انتصارات مقابل تسعة لريال مدريد، فيما فاز النادي الكتالوني بست من آخر عشر مواجهات بينهما. ويدخل برشلونة المباراة مرشحًا أقوى للفوز، بعدما حقق تسعة انتصارات في أول تسع مباريات له في الدوري هذا الموسم، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث، متأخرًا بفارق ست نقاط، بعدما خسر مباراتين. ويسعى برشلونة إلى تحقيق انتصاره الثاني تواليًا في الكلاسيكو، بعد فوزه بنتيجة 2-0 في 10 أيار الماضي، وهي نتيجة ساعدته على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني.