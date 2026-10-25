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رياضة
بعد إصابة أنهت موسمه المحتمل… كريستيانو رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا
2026-10-25 | 03:50
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بعد إصابة أنهت موسمه المحتمل… كريستيانو رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا
وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم مؤثرة إلى الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب باريس سان جيرمان، بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في الركبة ستُبعده عن الملاعب لفترة طويلة. وتأتي هذه الرسالة في وقت تلقّى فيه النادي الفرنسي ضربة قوية، بعدما أكدت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز سان جيرمان بنتيجة 4-2.
ومن المتوقع أن يخضع كفاراتسخيليا، البالغ من العمر 25 عاماً، لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، قبل بدء رحلة التعافي. ولم يحدّد النادي موعداً لعودته إلى الملاعب، إلا أن هذا النوع من الإصابات قد يُبعد اللاعبين حتى نهاية الموسم. وكان النجم الجورجي قد قدّم أداءً لافتاً في الموسم الماضي، مسجّلاً 19 هدفاً في 48 مباراة ضمن مختلف المسابقات.
وكتب رونالدو، نجم النصر السعودي، في تعليق عبر حساب كفاراتسخيليا على "إنستغرام": "أصعب المعارك في كرة القدم غالباً ما تكون تلك التي لا يراها أحد. أعرف هذا الشعور يا كفارا. لكن لا تنسَ أبداً ما أوصلك إلى ما أنت عليه اليوم، ولا تدع لحظة صعبة تجعلك تشكّ في قدرتك على المضي قدماً. حافظ على جذوة حماسك مشتعلة، فالأفضل لم يأتِ بعد". كما عبّر عدد من زملاء اللاعب في باريس سان جيرمان عن تضامنهم معه، بينهم عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه، اللذان تمنّيا له القوة والعودة بشكل أفضل.
من جهته، عبّر كفاراتسخيليا عن استعداده لمواجهة التحدي، مؤكداً أنّه لم يكن يتوقّع هذه الإصابة، لكنّه مستعد لخوض أشهر من العلاج والألم والدموع. وأضاف أنّه عازم على العودة أقوى من السابق من أجل جماهيره وكل من يسانده، متعهداً بألّا يضيّع أي لحظة خلال رحلة التعافي، وموجّهاً الشكر إلى كل من قدّم له الدعم.
المصدر
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رياضة
إصابة أنهت موسمه
كريستيانو رونالدو
رسالة
كفاراتسخيليا.
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