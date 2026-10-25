أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد إصابة أنهت موسمه المحتمل… كريستيانو رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا

2026-10-25 | 03:50
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد إصابة أنهت موسمه المحتمل… كريستيانو رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا

وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم مؤثرة إلى الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب باريس سان جيرمان، بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في الركبة ستُبعده عن الملاعب لفترة طويلة. وتأتي هذه الرسالة في وقت تلقّى فيه النادي الفرنسي ضربة قوية، بعدما أكدت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز سان جيرمان بنتيجة 4-2.

ومن المتوقع أن يخضع كفاراتسخيليا، البالغ من العمر 25 عاماً، لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، قبل بدء رحلة التعافي. ولم يحدّد النادي موعداً لعودته إلى الملاعب، إلا أن هذا النوع من الإصابات قد يُبعد اللاعبين حتى نهاية الموسم. وكان النجم الجورجي قد قدّم أداءً لافتاً في الموسم الماضي، مسجّلاً 19 هدفاً في 48 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

وكتب رونالدو، نجم النصر السعودي، في تعليق عبر حساب كفاراتسخيليا على "إنستغرام": "أصعب المعارك في كرة القدم غالباً ما تكون تلك التي لا يراها أحد. أعرف هذا الشعور يا كفارا. لكن لا تنسَ أبداً ما أوصلك إلى ما أنت عليه اليوم، ولا تدع لحظة صعبة تجعلك تشكّ في قدرتك على المضي قدماً. حافظ على جذوة حماسك مشتعلة، فالأفضل لم يأتِ بعد". كما عبّر عدد من زملاء اللاعب في باريس سان جيرمان عن تضامنهم معه، بينهم عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه، اللذان تمنّيا له القوة والعودة بشكل أفضل.

من جهته، عبّر كفاراتسخيليا عن استعداده لمواجهة التحدي، مؤكداً أنّه لم يكن يتوقّع هذه الإصابة، لكنّه مستعد لخوض أشهر من العلاج والألم والدموع. وأضاف أنّه عازم على العودة أقوى من السابق من أجل جماهيره وكل من يسانده، متعهداً بألّا يضيّع أي لحظة خلال رحلة التعافي، وموجّهاً الشكر إلى كل من قدّم له الدعم.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


رياضة

إصابة أنهت موسمه

كريستيانو رونالدو

رسالة

كفاراتسخيليا.

LBCI التالي
الكلاسيكو اليوم... كل ما يجب معرفته عن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد
إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة… دعم آسيوي يقلب موازين انتخابات الفيفا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-08-08

شقيقة كريستيانو رونالدو تصدم آلاف المحتشدين: وهذه التفاصيل!

LBCI
رياضة
2026-08-16

كريستيانو رونالدو يفجّر مفاجأة بشأن اعتزاله… "هذا على الأرجح موسمي الأخير"

LBCI
رياضة
2026-09-01

بعد أكثر من 20 عامًا بقميص الأرجنتين… ميسي يودّع منتخب بلاده برسالة مؤثرة: "هذا القرار يؤلمني ولكن"

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-13

رسالة اطلعت عليها رويترز: السعودية تصدر تحذيرا من تهديد جوي معاد محتمل للرياض

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

LBCI
رياضة
04:02

الكلاسيكو اليوم... كل ما يجب معرفته عن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد

LBCI
رياضة
2026-10-23

إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة… دعم آسيوي يقلب موازين انتخابات الفيفا

LBCI
رياضة
2026-10-19

بالقمصان الوردية... رسالة مؤثّرة من لاعبي ريال مدريد وسيفيا في اليوم العالمي لسرطان الثدي: لا تستسلمي أبداً!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-08-16

تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-23

زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-27

الرئيس عون عرض مع منسى والحجار وهيكل الأوضاع الأمنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
09:17

ناصر الدين في افتتاح المؤتمر الصيدلي الـ27: الرئيس عون داعم للقطاع الصحي والدوائي

LBCI
أخبار لبنان
08:50

فياض: تيار تقسيمي صاعد يمارس التمييز بين اللبنانيين ويخوض حربًا أهلية غير معلنة… والسلطة صامتة والقضاء منحاز

LBCI
أخبار دولية
08:46

تشييع ضحايا هجوم الكرك في الأردن والسلطات تواصل البحث عن المهاجمين…

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الراعي يحذّر من التفريط بالأرض: ما نخسره اليوم قد لا يستطيع أبناؤنا استعادته غدًا… وحصر السلاح بيد الدولة شرط لقيام دولة عادلة

LBCI
أخبار دولية
06:17

إيران تقول إن استئناف الحرب المحتمل لن يُغير مواقفها

LBCI
أخبار دولية
04:04

عراقجي يطالب بخروج القوات الأميركية من المنطقة

LBCI
حال الطقس
13:46

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:52

الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله

LBCI
حال الطقس
13:46

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه

LBCI
أخبار لبنان
12:39

مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-10-2026

LBCI
أخبار دولية
15:51

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتانياهو قبل أيام من الانتخابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة الكهرباء تهدّد بشلّ مؤسسات الدولة وخدماتها الأساسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هجوم كنيسة الكرك يهزّ الأردن والملك: رح نورجيهم!

LBCI
أخبار دولية
12:47

الحوثيون يتهمون الرياض بشنّ غارات دامية في اليمن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More