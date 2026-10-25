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رياضة
الاتحاد الدولي للسيارات يعلن عدم إقامة رالي دكار 2027 في السعودية
2026-10-25 | 11:21
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الاتحاد الدولي للسيارات يعلن عدم إقامة رالي دكار 2027 في السعودية
أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أن السعودية لن تستضيف النسخة المقبلة من رالي دكار، المقرر إقامتها بين 1 و15 كانون الثاني 2027، على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة.
وجاء في البيان "رالي دكار 2027 سيُقام حتما. وستُجرى نسخة عام 2027 على أراضٍ أخرى، على أن تتولى منظمة +أموري+ الرياضية تنظيمها"، في إشارة إلى الشريك المنظم للرالي إلى جانب شركة رياضة المحركات السعودية.
وأشار البيان إلى أن وجهة الرالي لعام 2027 ستُعلن خلال الأيام المقبلة.
وأكد بيان "فيا" أن السعودية ستعود لاستضافة رالي دكار 2028، في نسخة تاريخية تحتفل بالنسخة الـ 50 للرالي الصحراوي الشهير.
ونوّه "تعمل الجهتان المنظمتان بالفعل على التحضير لهذا الحدث المفصلي، بهدف جعل نسخة 2028 محطة استثنائية في تاريخ الرالي والمملكة، انطلاقا من التزام مشترك بتقديم حدث رياضي أيقوني بمستوى عالمي ووفق أعلى المعايير".
ومنذ عام 2020، استضافت السعودية سبع نسخ متتالية من رالي دكار.
لكن منذ تموز الماضي، تتعرّض السعودية، الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لهجمات شبه يومية من الحوثيين المدعومين من إيران، بصواريخ ومسيّرات استهدفت مطارات ومنشآت للطاقة وأخرى عسكرية.
وأسفرت الأوضاع غير المستقرة في المنطقة على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، عن تأجيل او إلغاء العديد من المناسبات الرياضية الكبرى.
ففي نيسان الماضي، ألغي سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد الذي كان مقررا إقامته في جدة، كما أُلغي سباق جائزة البحرين الكبرى.
كما تقرر في وقت سابق إقامة بطولة "دبليو تي ايه" الختامية لكرة المضرب التي تجمع في نهاية كل موسم أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم، في مدينة إنديان ويلز الأميركية بين 8 و15 تشرين الثاني المقبل، بدلا من الرياض التي كانت الوجهة المقررة لاستضافة البطولة.
كما أعلن برنامج "موسم الرياض" الترفيهي تأجيل دورة "الملوك الستة" الاستعراضية في كرة المضرب.
ولم تسلم كرة القدم بدورها من تداعيات التطورات الأمنية، إذ أعلنت رابطة الدوري السعودي، قبل حوالى عشرة أيام، تأجيل ثلاث مباريات من المرحلة التاسعة، لأسباب وصفتها بـ"اللوجستية"، في ظل تصاعد هجمات الحوثيين انطلاقا من اليمن.
والأحد، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي التي كانت مقررة الاثنين في الرياض ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال الاتحاد القاري في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي "تقرر إعادة جدولة مباراة مرحلة الدوري (منطقة الغرب) ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 التي تجمع بين نادي النصر السعودي ونادي الوصل الإماراتي والتي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 26 تشرين الأول 2026، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى موعد لاحق".
وتابع البيان "سيتم تأكيد الموعد الجديد للمباراة وتوقيت انطلاقها والإعلان عنهما في الوقت المناسب".
*
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