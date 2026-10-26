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رياضة
ثنائية مبابي تقود ريال مدريد إلى فوز قاتل على برشلونة في الكلاسيكو
2026-10-26 | 14:02
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ثنائية مبابي تقود ريال مدريد إلى فوز قاتل على برشلونة في الكلاسيكو
نجح ريال مدريد في حسم مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، بفضل هدف متأخر للنجم الفرنسي كيليان مبابي، ليُلحق بالفريق الكتالوني أول تعثر له في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويضع حداً لسلسلة من تسعة انتصارات متتالية.
وشهدت المباراة صراعاً قوياً بين الفريقين، إذ افتتح مبابي التسجيل لريال مدريد، قبل أن ينجح البرازيلي رافينيا في إدراك التعادل لبرشلونة خلال الشوط الثاني، مستفيداً من تمريرة متقنة من بيدري. ورفع الهدف من حدة المواجهة، مع تبادل الفريقين الهجمات والفرص الخطيرة، في ظل تألق حارسي المرمى أندري لونين وخوان غارسيا.
وبينما بدا برشلونة قادراً على فرض سيطرته والضغط بحثاً عن هدف التقدم، نجح ريال مدريد في استغلال المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة. وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قاد جود بيلينغهام هجمة حاسمة بتمريرة مميزة إلى إدواردو كامافينغا، الذي انطلق نحو المرمى وتجاوز المدافع باو كوبارسي، قبل أن يمرر الكرة إلى مبابي، ليودعها الأخير الشباك مسجلاً هدف الفوز.
ويُعدّ هذا الهدف العاشر لمبابي في مرمى برشلونة، لكنه اكتسب أهمية خاصة كونه منح ريال مدريد انتصاراً ثميناً في واحدة من أبرز محطات الموسم. وفي المقابل، تلقى برشلونة أول خسارة لنقاطه في الدوري هذا الموسم، بعدما كان يسير بسلسلة انتصارات متتالية، فيما أثبت ريال مدريد قدرته على المنافسة بقوة على اللقب، مؤكداً أنّ الصراع على بطولة الدوري الإسباني لا يزال مفتوحاً.
المصدر
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رياضة
ثنائية مبابي
ريال مدريد
برشلونة
الكلاسيكو.
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