تأجيل كأس آسيا لكرة القدم في السعودية إلى كانون الأول 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كأس آسيا، التي كان من المقرر إقامتها في السعودية أوائل العام المقبل، إلى كانون الأول 2027 في أعقاب الهجمات الأخيرة التي استهدفت المملكة.



وأسفر هجوم على مطار الرياض الدولي الشهر الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، حيث أعلن الحوثيون اليمنيون مسؤوليتهم عن الهجوم الأكثر دموية في السعودية منذ أكثر من عقد من الزمن.



وأثارت هذه الهجمات تساؤلات حول ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في إقامة كأس آسيا في السعودية في الفترة من السابع من كانون الثاني المقبل حتى الخامس من شباط 2027.



وستقام البطولة التي تضم 24 منتخبا في الفترة من 23 كانون الأول 2027 إلى 21 كانون الثاني 2028.



وقالت اللجنة المنظمة للبطولة إن البطولة تأجلت "في ضوء ظروف استثنائية حاليا ناجمة عن تطورات في المنطقة، بما في ذلك تعقيدات لوجستية كبيرة واضطرابات في السفر".