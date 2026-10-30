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رياضة
رجال كرة القدم إلى جانب نساء سرطان الثدي: بايرن ميونخ في مبادرة مميزة غداً
2026-10-30 | 12:15
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رجال كرة القدم إلى جانب نساء سرطان الثدي: بايرن ميونخ في مبادرة مميزة غداً
يسلط نادي بايرن ميونخ، بالشراكة مع شركة "أليانز"، الضوء مجدداً على جهود مكافحة سرطان الثدي، وذلك بالتزامن مع مباراته المرتقبة على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت 31 تشرين الأول، تحت شعار: "معاً أقوياء ضد سرطان الثدي".
وقبيل انطلاق قمة "الديربي"، سيرافق لاعبو الفريق مجموعة من النساء المصابات بالمرض، إلى جانب رجل مصاب بسرطان الثدي، في رسالة تؤكد أن المرض لا يستهدف النساء حصراً. كما سيرتدي اللاعبون قمصاناً تحمل شعارات وتصاميم خاصة على الأكمام لزيادة التفاعل الجماهيري مع الحملة. وفي ختام الفعاليات، ستضاء واجهة ملعب "أليانز أرينا" كالعادة باللون الوردي المميز.
وتأتي هذه الفعالية امتداداً لمبادرات سابقة، أبرزها مرافقة المصابات للّاعبين قبيل انطلاق مباراة فريق السيدات لبايرن ميونخ ضدّ شتوتغارت والتي حسمها بايرن بخماسية نظيفة على ملعب "كامپوس"، حيث أقيمت الترتيبات ذاتها من قمصان خاصة وصورة جماعية أمام لافتة توعوية.
وتهدف هذه الفعاليات إلى تذكير الجمهور بأنّ سرطان الثدي قد يصيب أي شخص. ففي ألمانيا وحدها، يتم تشخيص نحو 70,000 امرأة وأكثر من 700 رجل بالمرض سنوياً، مما يجعل التوعية، والفحص الدوري، والكشف المبكر، إلى جانب التضامن الإنساني، ركائز أساسية لمواجهة المرض.
وعلى صعيد التبرعات والمبادرات التي انطلقت مطلع الشهر، شهدت الحملة إقبالاً واسعاً، حيث تتيح جماهير النادي وزوار ملعب "أليانز أرينا" ومتحف بايرن ومتاجر المشجعين تقديم التبرعات لدعم الحملة. وبفضل الجهود المشتركة مع "أليانز"، تم جمع أكثر من 70,000 يورو حتى الآن، والتي ستُخصص بالكامل لصالح مبادرة "Outdoor Against Cancer".
أما على صعيد مبادرة "Allianz Pink Run" الرياضية، فقد تحطمت الأرقام القياسية، إذ جرى تجاوز هدف الـ 70,000 كيلومتر، الذي يرمز لعدد الإصابات السنوية بين النساء، بمراحل، ليصل إجمالي ما قطعه المشاركون إلى أكثر من مليوني كيلومتر، بينما لا تزال التحديات مستمرة مع فرصة ربح جوائز قيّمة لكل من يساهم بقطع كيلومترات إضافية، ليتحقق الهدف بمضاعفة الفائدة: صحة أفضل للمشارك، ودعم أوسع للمصابين.
المصدر
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الكلاسيكو الالماني
سرطان الثدي.
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