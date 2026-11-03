15 هدفاً في 11 مباراة... نجم صاعد يعادل ميسي ويطارد رقم رونالدو

يواصل النجم البرازيلي رافينيا تألقه مع برشلونة، بعدما سجّل هدفين في شباك ديبورتيفو ألافيس، رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً خلال أول 11 جولة من الدوري الإسباني، ليعادل بذلك رقماً تاريخياً حققه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في موسم 2012-2013، ويدخل قائمة استثنائية لأبرز الهدافين في تاريخ المسابقة.



وجاء الهدف الأول لرافينيا في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة من زميله فيرمين لوبيز، قبل أن يعود ويسجّل الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين، إثر تمريرة أخرى من اللاعب الإسباني، ليؤكد حضوره الهجومي اللافت ويساهم في فوز برشلونة الكبير على ألافيس.



ورغم معادلة رقم ميسي، لا يزال الرقم القياسي باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجّل 18 هدفاً في أول 11 مباراة من الدوري الإسباني خلال موسم 2014-2015 بقميص ريال مدريد. وبذلك، يحتاج رافينيا إلى ثلاثة أهداف إضافية لمعادلة هذا الإنجاز التاريخي، في ظل استمرار منافسات الموسم.



ويأتي هذا التألق بعد تحوّل لافت في أداء اللاعب البرازيلي، الذي انتقل من الاعتماد على مركز الجناح إلى شغل مراكز هجومية أكثر عمقاً، مستفيداً من تحركاته الذكية وقدرته على استغلال المساحات وإنهاء الهجمات بفاعلية، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في منظومة المدرب هانزي فليك.



وكانت عودة رافينيا إلى التألق موضع ارتياح داخل النادي الكتالوني، خصوصاً بعد المخاوف التي أُثيرت حول حالته البدنية خلال مشاركته مع منتخب البرازيل، قبل أن تستبعد الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة خطيرة. ويأمل برشلونة أن يواصل نجمه هذا المستوى، فيما تتجه الأنظار إلى إمكانية اقترابه من رقم رونالدو ومواصلة كتابة اسمه في سجلات الدوري الإسباني.