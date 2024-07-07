تأهل المنتخب الإنكليزي لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا في ألمانيا

تأهل المنتخب الانكليزي لكرة القدم الى نصف نهائي بطولة أمم اوروبا المقامة في المانيا، وذلك بعد تغلبه على منتخب سويسرا بركلات الترجيح.



وكانت المباراة انتهت بنتيجة 1-1 بشوطيها الاصليان والاضافيان.



وستواجه انكلترا منتخب هولاندا في نصف نهائي البطولة والذي استطاع بدورة التغلب على منتخب تركيا وقلب تأخره من 1-0 الى 2-1 في مباراة نارية بين الفريقين.



ويذكر ان في الجهة المقابلة سيلتقي منتخبا فرنسا واسبانيا.

