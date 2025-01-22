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رياضة
رئيس الجمهورية استقبل لاعب التنس هادي حبيب
2025-01-22 | 10:31
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رئيس الجمهورية استقبل لاعب التنس هادي حبيب
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا لاعب التنس هادي حبيب.
ورافق اللاعب كل من رئيس الاتحاد اللبناني للتنس ألان صايغ وفادي حبيب (والد هادي).
ووّجه الوفد الشكر الى الرئيس عون على "تهنئته اللاعب حبيب في اتصال هاتفي على انتصاراته الأربعة ضمن دورة أوستراليا المفتوحة (3 انتصارات في التصفيات التمهيدية وفوز في الدور الأول)، مما جعله يتقدم في التصنيف العالمي ويبلغ المركز 160".
ثم وضع حبيب رئيس الجمهورية في أجواء مسيرته الرياضية، كما أطلعه رئيس الاتحاد على أجواء التنس اللبناني وتطوّره، واللقاء الفاصل الذي سيجمع لبنان والبيرو أواخر الشهر الحالي ضمن مسابقة كأس ديفيس في العاصمة المصرية القاهرة. وتمنى صايغ على الرئيس عون أن يكون وزير الشباب والرياضة في الحكومة المقبلة من الوسط الرياضي.
بدوره، جدد الرئيس عون تهنئته لحبيب، وتمنى لاتحاد التنس التوفيق والنجاح في مسيرته.
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جوزف عون
التنس
هادي حبيب
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