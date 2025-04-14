مونديال الأندية: تعيين 13 حكما عربيا من سبعة اتحادات

كشفت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين، عن الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقررة بين 14 حزيران و13 تموز في الولايات المتحدة الأميركية، ومن بينهم 13 حكما عربيا من سبعة اتحادات.



وسيشرف على إدارة المباريات ما مجموعه 117 من الحكام، من بينهم 35 حكما رئيسيا و58 حكما مساعدا و24 حكم فيديو مساعد "في ايه آر" من 41 اتحادا وطنيا عضوا.



وتضم القائمة 5 حكام ساحة عرب هم الإماراتي عمر ال علي، الموريتاني دحان بيدة، القطري سلمان فلاحي، الجزائري مصطفى غربال والليبي معتز إبراهيم.



كما عُين كل من القطريين رمزان النعيمي وماجد الشمري والجزائريين مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني كحكام مساعدين، بالإضافة إلى الإماراتي محمد عبيد خادم، القطري خميس المري، المصري محمود عاشور والمغربي حمزة الفارق كحكام فيديو مساعد "في ايه آر".



وسيُزوَّد حكام مونديال الأندية بكاميرات مثبتة على أجسادهم ويطبقون قاعدة جديدة لمواجهة إهدار الوقت من حراس المرمى، بحسب ما أعلن (فيفا) الأسبوع الماضي.



وستُثبَّت على أجساد الحكام "كاميرات كجزء من مرحلة تجريبية، وذلك بعد المصادقة على الاختبارات من قبل مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب) المشرف على قوانين اللعبة، بحسب فيفا.



وستطبق البطولة القاعدة الجديدة المصدق عليها في الأول من آذار عبر مجلس الاتحاد الدولي والتي تهدف إلى تقليص الوقت المهدر من حراس المرمى.