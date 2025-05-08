ملعب ماراكانا الأسطوري يستضيف نهائي كأس العالم للسيدات 2027

يستضيف ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء.



وكشف فيفا عن الملاعب الثمانية المضيفة للمنافسات هي ريو دي جانيرو، ساو باولو، برازيليا، بيلو هوريزونتي، بورتو أليغري، سالفادور، فورتاليزا وريسيفي.



وسبق للملاعب الثمانية استضافة مباريات كأس العالم للرجال عام 2014. وقتها استضاف ملعب ماراكانا المباراة النهائية التي فازت بها ألمانيا على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد.



وكان ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي مسرحا للهزيمة التاريخية التي مني بها البلد المضيف أمام ألمانيا 1-7 في نصف النهائي.



وستكون كأس العالم 2027 هي النسخة الثانية التي تشهد مشاركة 32 منتخبا في فئة السيدات، كما كان الحال بالنسبة لنهائيات الرجال منذ عام 1998 حتى عام 2022.



وتقام النسخة المقبلة لمونديال الرجال العام المقبل بمشاركة 48 منتخبا وفي 16 ملعبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ويسيطر المنتخبان الأميركي والألماني على سجل كأس العالم للسيدات، حيث حصد كل منهما أربعة ألقاب في تسع نسخ.