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رياضة
الأسترالي أرنولد سيتولى تدريب المنتخب العراقي
2025-05-08 | 09:53
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الأسترالي أرنولد سيتولى تدريب المنتخب العراقي
سيتولى الأسترالي غراهام أرنولد تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم في الفترة المقبلة، خلفا للإسباني المقال من منصبه خيسوس كاساس، بحسب ما أكد عضو الاتحاد أحمد الموسوي لوكالة فرانس برس الخميس.
وقال الموسوي إن "المدرب الأسترالي غراهام أرنولد سيصل إلى العاصمة بغداد يوم الأحد المقبل وسيكون هناك مؤتمر صحافي فور وصوله لتقديمه مدربا لمنتخب العراق".
وأضاف الموسوي أن "الطاقم التدريبي الجديد يتألف من سبعة مدربين مساعدين جميعهم أجانب"، مبينا أنه "وفقا لرؤية لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي فأنه لن يتواجد أي مساعد مدرب محلي (عراقي) مع أرنولد في الفترة المقبلة".
وتابع أن "الاتحاد العراقي عازم على منح المدرب الجديد الوقت الكافي لتجميع اللاعبين وإقامة معسكر تدريبي في مدينة البصرة، قبل مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026".
ولم يكشف عضو الاتحاد عن تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة العقد ومدته الزمنية.
وسيقود أرنولد (61 عاما) منتخب العراق في مبارتيه الهامتين أمام كوريا الجنوبية والأردن في حزيران المقبل، في آخر جولتين من الدور الثالث المؤهل للمونديال.
وتنتظر أرنولد مهمة تدريبية شاقة تتمثل بتحقيق الفوز لـ"أسود الرافدين" على كوريا الجنوبية بالبصرة والأردن في العاصمة عَمّان في 5 و10 حزيران، سعيا لبطاقة تأهل مباشرة لكأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى في المكسيك عام 1986.
وسيكون أرنولد أول أسترالي يقود العراق والمدرب الأجنبي الـ28 منذ تشكيل أول منتخب قبل 82 عاما.
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