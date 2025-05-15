إيقاف الأوكرانية مارينا بيك-رومانتشوك مؤقتا بسبب المنشطات

أوقفت لاعبة الوثبة الثلاثية والوثب الطويل الأوكرانية مارينا بيخ-رومانتشوك، وصيفة بطلة العالم مرتين، موقتا بسبب المنشطات، بحسب ما أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى الخميس.



وجاءت نتيجة فحص بيخ-رومانتشوك (29 عاما) إيجابية لمادة التستوستيرون المحظورة على الرغم من أن وحدة نزاهة ألعاب القوى لم تقدم تفاصيل عن تاريخ الفحص.



وحصلت الأوكرانية على الميدالية الفضية في بطولة العالم بودابست في مسابقة الوثب الثلاثي (2023) وفي مسابقة الوثب الطويل في الدوحة (2019)، ولم تشارك في أي منافسات منذ دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، حيث احتلت المركز الحادي عشر في مسابقة الوثبة الثلاثية.