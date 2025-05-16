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ميسي ضمن قائمة الأرجنتين الأولية لمباراتين في تصفيات كأس العالم في حزيران

2025-05-16 | 05:12
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ميسي ضمن قائمة الأرجنتين الأولية لمباراتين في تصفيات كأس العالم في حزيران

اختير المهاجم ليونيل ميسي ضمن تشكيلة أولية لمنتخب الأرجنتين مؤلفة من 28 لاعبا لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل بعد أن أجبرته إصابة على الغياب عن مواجهتي أوروغواي والبرازيل في آذار.

وضمنت الأرجنتين حاملة اللقب، التي من المقرر أن تلعب ضد تشيلي وكولومبيا في يونيو حزيران، مكانها في كأس العالم 2026 في غياب ميسي بعد الفوز على أوروغواي 1-صفر في آذار قبل أن تسحق غريمتها البرازيل 4-1.

وكتب ميسي على إنستغرام وقتها بعد أن اضطر للانسحاب بسبب مشكلة في أعلى الفخذ "من المؤسف الغياب عن مباراتين مهمتين أمام أوروغواي والبرازيل".

وأضاف "كنت أرغب كالعادة في المشاركة لكن في اللحظة الأخيرة أجبرتني إصابة ليست خطيرة على الراحة لفترة من الوقت قبل العودة إلى اللعب مما جعلني خارج التشكيلة".

وعاد ميسي إلى المنافسات مع إنتر ميامي في وقت لاحق من ذلك الشهر وسجل ستة أهداف في جميع المسابقات مع النادي من وقتها.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب (37 عاما) في كأس العالم للأندية إذ يستهل إنتر ميامي مشواره في 14 حزيران أي بعد أربعة أيام من مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا.

وضم المدرب ليونيل سكالوني أيضا لاعب وسط نوتنغهام فورست نيكولاس دومينغيز الذي شارك آخر مرة مع الأرجنتين في 2021.

كما ضمت القائمة المدافع فالنتين باركو والمهاجم فالنتين كاستيانوس الذي لم يلعب مع الأرجنتين منذ العام الماضي.

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