الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
غضب أوروبي بسبب تأخر إنفانتينو عن حضور الجمعية العمومية لفيفا
2025-05-16 | 06:32
شارك
2
min
غضب أوروبي بسبب تأخر إنفانتينو عن حضور الجمعية العمومية لفيفا
انسحب ممثلو الاتحادات الاوروبية لكرة القدم (ويفا) من الجمعية العمومية الـ75 للإتحاد الدولي المنعقدة في الباراغواي الخميس، تعبيرا عن غضبهم من وصول رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو متأخرا، بسبب حضوره اجتماعات في السعودية وقطر ضمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتسبب تأخر وصول إنفانتينو لحضور الاجتماع السنوي للهيئة الحاكمة العالمية في تأخير انعقاده لأكثر من ساعتين، ما أدى إلى انسحاب العديد من ممثلي الاتحادات الأوروبية والرئيس السلوفيني للاتحاد الأوروبي (ويفا) ألكسندر تشيفرين، بعدما دعا إنفانتينو إلى استراحة في الفعالية التي أقيمت في لوكي، خارج أسونسيون.
وأصدر (ويفا) بيانا شديد اللهجة عقب انسحاب بعض الاعضاء، واصفا الاضطراب الناجم عن تأخر وصول إنفانتينو بأنه "مؤسف للغاية"، متهما رئيس فيفا بتقديم "مصالحه السياسية الخاصة" على الرياضة.
وقال "يُعد كونغرس فيفا أحد أهم الاجتماعات في عالم كرة القدم، حيث تجتمع جميع الدول الـ 211 المشاركة في اللعبة لمناقشة القضايا التي تؤثر على الرياضة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "تغيير الجدول الزمني في اللحظة الأخيرة، لما يبدو أنه مجرد تلبية لمصالح سياسية خاصة، لا يخدم اللعبة، ويبدو أنه يضع مصالحه في المرتبة الثانية".
وتابع "نحن جميعا في مناصبنا لخدمة كرة القدم، من الشوارع إلى المنصة، وقد شعر أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم +ويفا+ بالحاجة في هذه المناسبة إلى التأكيد على أن اللعبة تأتي في المرتبة الأولى والمغادرة في الموعد المحدد أصلا".
كما أعربت رئيسة الاتحاد النروجي ليز كلافينيس عن استيائها من إنفانتينو في بيان وُزّع على الصحافيين، واصفة ما حصل بأنه "مخيب للآمال ومثير للقلق".
من جانبه، اعتذر إنفانتينو عن تأخره أمام الكونغرس قبل مغادرة الوفود.
آخر الأخبار
رياضة
أوروبي
إنفانتينو
الجمعية
العمومية
لفيفا
ميسي ضمن قائمة الأرجنتين الأولية لمباراتين في تصفيات كأس العالم في حزيران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-16
البابا فرنسيس يعتذر عن عدم حضور قداس في الفاتيكان بسبب مرضه
أخبار دولية
2025-02-16
البابا فرنسيس يعتذر عن عدم حضور قداس في الفاتيكان بسبب مرضه
0
أخبار دولية
2025-04-14
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون عقوبات على إيران بسبب احتجازها رعايا أوروبيين
أخبار دولية
2025-04-14
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون عقوبات على إيران بسبب احتجازها رعايا أوروبيين
0
أخبار دولية
2025-03-12
الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة للشرع لحضور قمة المانحين
أخبار دولية
2025-03-12
الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة للشرع لحضور قمة المانحين
0
آخر الأخبار
2025-04-22
رويترز عن مصدر بالرئاسة الأوكرانية: الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعتزم حضور جنازة البابا فرنسيس
آخر الأخبار
2025-04-22
رويترز عن مصدر بالرئاسة الأوكرانية: الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعتزم حضور جنازة البابا فرنسيس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
05:12
ميسي ضمن قائمة الأرجنتين الأولية لمباراتين في تصفيات كأس العالم في حزيران
رياضة
05:12
ميسي ضمن قائمة الأرجنتين الأولية لمباراتين في تصفيات كأس العالم في حزيران
0
رياضة
2025-05-15
إيقاف الأوكرانية مارينا بيك-رومانتشوك مؤقتا بسبب المنشطات
رياضة
2025-05-15
إيقاف الأوكرانية مارينا بيك-رومانتشوك مؤقتا بسبب المنشطات
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-13
لبنان مهدد بمنعه من المشاركة في أي إستحقاق رياضي دولي
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-13
لبنان مهدد بمنعه من المشاركة في أي إستحقاق رياضي دولي
0
رياضة
2025-05-12
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: كارلو أنشيلوتي سيصبح مدربا للمنتخب الوطني
رياضة
2025-05-12
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: كارلو أنشيلوتي سيصبح مدربا للمنتخب الوطني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-05-15
"العالم الذي تراه هو انعكاس لما تركّز عليه"... هيلدا خليفة: لم يَفُت الأوان بعد
منوعات
2025-05-15
"العالم الذي تراه هو انعكاس لما تركّز عليه"... هيلدا خليفة: لم يَفُت الأوان بعد
0
خبر عاجل
12:46
الجيش الإسرائيلي: مسيرة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على منطقة أرنون جنوبي لبنان واستهدفت أحد عناصر حزب الله
خبر عاجل
12:46
الجيش الإسرائيلي: مسيرة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على منطقة أرنون جنوبي لبنان واستهدفت أحد عناصر حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-30
مقدمة النشرة المسائية 30-4-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-30
مقدمة النشرة المسائية 30-4-2025
0
أخبار دولية
08:32
ترامب لفوكس نيوز: إيران تريد التجارة مع أميركا
أخبار دولية
08:32
ترامب لفوكس نيوز: إيران تريد التجارة مع أميركا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:45
ترامب: علينا مساعدة السكان الجائعين في غزة
أخبار دولية
06:45
ترامب: علينا مساعدة السكان الجائعين في غزة
0
أخبار لبنان
04:12
غياث يزبك للـLBCI: لم نتحالف مع حزب الله في بيروت... وهذا ما قاله عن موضوع السلاح
أخبار لبنان
04:12
غياث يزبك للـLBCI: لم نتحالف مع حزب الله في بيروت... وهذا ما قاله عن موضوع السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
16:27
تعديل قانون الإنتخاب للسماح للمغتربين بالتصويت في دوائرهم يسلك طريقه الى مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
16:27
تعديل قانون الإنتخاب للسماح للمغتربين بالتصويت في دوائرهم يسلك طريقه الى مجلس النواب
0
أخبار دولية
15:30
البيت الأبيض: ترامب يعلن اتفاقات مع الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار
أخبار دولية
15:30
البيت الأبيض: ترامب يعلن اتفاقات مع الإمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
الأكبر في لبنان والمنطقة... الحكومة الصينية تستأنف العمل في بناء الكونسرفاتوار الجديد في ضبية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
الأكبر في لبنان والمنطقة... الحكومة الصينية تستأنف العمل في بناء الكونسرفاتوار الجديد في ضبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
حضور عربي في معرض بيروت العربي والدولي للكتاب
تقارير نشرة الاخبار
14:13
حضور عربي في معرض بيروت العربي والدولي للكتاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
في الجلسة التشريعية... لا تشريع وإنما تخوين وإتهامات وفوضى
تقارير نشرة الاخبار
14:12
في الجلسة التشريعية... لا تشريع وإنما تخوين وإتهامات وفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إستفادة لبنان من رفع العقوبات عن سوريا... مرهونة بالإصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إستفادة لبنان من رفع العقوبات عن سوريا... مرهونة بالإصلاحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذا ما فعله الرئيس السوري أحمد الشرع لترفع أميركا العقوبات عن بلاده
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذا ما فعله الرئيس السوري أحمد الشرع لترفع أميركا العقوبات عن بلاده
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:04
قرار تعديل لوزير الداخلية حول عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي-قضاء جزين ومحافظة النبطية-قضاء بنت جبيل
أمن وقضاء
05:04
قرار تعديل لوزير الداخلية حول عدد المخاتير في دوائر محافظة لبنان الجنوبي-قضاء جزين ومحافظة النبطية-قضاء بنت جبيل
2
أمن وقضاء
01:39
الجيش: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل
أمن وقضاء
01:39
الجيش: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل
3
حال الطقس
01:12
كتل هوائية حارة ومغبرة بانتظارنا... والحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حال الطقس
01:12
كتل هوائية حارة ومغبرة بانتظارنا... والحرارة تتخطى الـ30 درجة!
4
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذا ما فعله الرئيس السوري أحمد الشرع لترفع أميركا العقوبات عن بلاده
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذا ما فعله الرئيس السوري أحمد الشرع لترفع أميركا العقوبات عن بلاده
5
أخبار لبنان
13:26
أورتاغوس للـLBCI: السلام في لبنان لن يتحققا إلا بنزع سلاح حزب الله... وهذا ما قالته بشأن انضمامه الى اتفاقات ابراهام
أخبار لبنان
13:26
أورتاغوس للـLBCI: السلام في لبنان لن يتحققا إلا بنزع سلاح حزب الله... وهذا ما قالته بشأن انضمامه الى اتفاقات ابراهام
6
أخبار لبنان
02:15
بري: "سوريا ماشية بالتطبيع"... والأميركيون أوّل المعنيين بوقف النار بالجنوب إذا كانوا بالفعل يريدونه
أخبار لبنان
02:15
بري: "سوريا ماشية بالتطبيع"... والأميركيون أوّل المعنيين بوقف النار بالجنوب إذا كانوا بالفعل يريدونه
7
خبر عاجل
05:00
معلومات للـLBCI: ٨٦ شخصا تم توقيفهم حتى اللحظة من قبل الجيش لشبهة تورطهم في اطلاق النار في محافظتي الشمال وعكار ومحافظة جبل لبنان بعيد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية والمداهمات لا تزال مستمرة
خبر عاجل
05:00
معلومات للـLBCI: ٨٦ شخصا تم توقيفهم حتى اللحظة من قبل الجيش لشبهة تورطهم في اطلاق النار في محافظتي الشمال وعكار ومحافظة جبل لبنان بعيد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية والمداهمات لا تزال مستمرة
8
اقتصاد
01:43
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:43
ارتفاع بأسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More