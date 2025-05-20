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رياضة
بفسيفساء وطريق مؤدي الى أكاديمية النادي بإسمه... مانشستر سيتي يكرم دي بروين
2025-05-20 | 14:27
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بفسيفساء وطريق مؤدي الى أكاديمية النادي بإسمه... مانشستر سيتي يكرم دي بروين
قام مانشستر سيتي الإنكليزي بتكريم صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين من خلال الكشف عن فسيفساء وتخصيص طريق مؤدي الى أكاديمية النادي بإسمه الثلاثاء.
ويستعد دي بروين لظهوره الأخير مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد خلال مباراة الدوري الإنكليزي الممتاز مساء الثلاثاء ضد بورنموث قبل ان يرحل عن النادي بنهاية عقده في حزيران.
تظهر الفسيفساء، التي تم وضعها في ملعب تدريب في أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم، دي بروين وهو يحتفل بأحد اهدافه وكشف عنها رئيس النادي خلدون المبارك الثلاثاء بحضور اللاعب.
رسم الفسيفيساء الفنان المحلي في مانشستر ومشجع مانشستر سيتي، مارك كينيدي، في اطار سلسلة من التكريمات لعظماء مانشستر سيتي، وبينهم العاجي يايا توريه وجو هارت والاسباني دافيد سيلفا والبلجيكي فنسنت كومباني والارجنتيني سيرخيو أغويرو والبرازيلي فرناندينيو والالماني إلكاي غوندوغان.
تم تغيير اسم الطريق الذي يربط الأكاديمية بمركز الفريق الأول ليحمل اسم كيفن دي بروين كريسنت.
سجل الدولي البلجيكي دي بروين 108 أهداف في 420 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه اليه من نادي فولفسبورغ الألماني عام 2015. وعلى مدى 10 سنوات في سنوات سيتي، بات دي بروين اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أنجح في مانشستر سيتي، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس انكلترا مرتين، وكأس الرابطة خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الاوروبية، وكأس العالم للأندية.
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